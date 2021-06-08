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Marek Hamsik Trabzonspor'a imza attı

08.06.2021 14:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor , transfer bombalarını arka arkaya patlatmaya devam ediyor. İlk olarak Bruno Peres ve Gervinho'yu kadrosuna katan bordo mavililer, görüşme halinde olduğu 33 yaşındaki orta saha Marek Hamsik transferinde de mutlu sona ulaştı.

Marek Hamsik Trabzonspor'a imza attı

Trabzonspor'un uzun zamandır kadrosuna katmak için uğraş verdiği Marek Hamsik transferinde mutlu sona ulaştı.

Trabzonspor maddi konularda anlaşma sağladığı Marek Hamsik ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

İŞTE HAMSIK'İN MAAŞI

Marek Hamsik, yıllık 1 milyon 500 bin Euro maaşın yanı sıra imza parası ve bonuslar içeren 1 milyon Euro'luk ekstra bir kontratın sahibi olacak.

ÖZEL GÖREVLERİ OLACAK

Bu arada Abdullah Avcı'nın da Hamsik'in transfer edilmesi durumunda gelecek sezonki oyun planında değişiklikler yaparak tecrübeli isme özel sorumluluklar yüklemek istediği öğrenildi. (Sporx)


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Anahtar Kelimeler:
transfer Trabzonspor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 2 yorum
o kadar transfere nasıl limit bulabiliyor ts ?
çok şey katacak Trabzonspor a

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