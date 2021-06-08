Marek Hamsik Trabzonspor'a imza attı

Trabzonspor'un uzun zamandır kadrosuna katmak için uğraş verdiği Marek Hamsik transferinde mutlu sona ulaştı.
Trabzonspor maddi konularda anlaşma sağladığı Marek Hamsik ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Marek Hamsik, yıllık 1 milyon 500 bin Euro maaşın yanı sıra imza parası ve bonuslar içeren 1 milyon Euro'luk ekstra bir kontratın sahibi olacak.
Bu arada Abdullah Avcı'nın da Hamsik'in transfer edilmesi durumunda gelecek sezonki oyun planında değişiklikler yaparak tecrübeli isme özel sorumluluklar yüklemek istediği öğrenildi. (Sporx)
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