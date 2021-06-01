SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Trabzonspor
  4. Marek Hamsik: Trabzonspor'a sıcak bakıyorum

Marek Hamsik: Trabzonspor'a sıcak bakıyorum

01.06.2021 08:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor yıldız orta saha oyuncunun transferini sonuçlandırmak için yurt dışı seferine çıkıyor. İlk durak oyuncunun kulübünün yer aldığı İsveç ardından ise milli takım kampı. Marek Hamsik ise yetkili menajerlere, "Trabzonspor'un projesine sıcak bakıyorum" diyerek görüşmeler öncesi kapıyı araladı.

Marek Hamsik: Trabzonspor'a sıcak bakıyorum

Trabzonspor'un orta sahada bir süredir süren arayışlarında menajerlerin önerisiyle gündeme gelen Marek Hamsik tüm ihtimallerin önüne geçti.

'TRABZONSPOR'A SICAK BAKIYORUM'

Oyuncuyla yapılan ön görüşmelerden sonra yetkili menajerlere, "Trabzonspor'un projesine sıcak bakıyorum, yüz yüze görüşmeliyiz" diyerek milli takım kampına davet eden Marek Hamsik için sefer bugün başlıyor.

ÖNCE HEDEF GÖTEBORG

Bordo-mavili kulüp tarafından yetkilendirilen menajerler önce oyuncunun Ağustos ayında bitecek sözleşmesini daha erkene çekebilmek için kulübü Göteborg yetkilileri ile bir araya gelecek.

TRABZONSPOR'UN ÖNERİSİ: 1.5 MİLYON EURO

Ardından oyuncunun da yer aldığı Slovakya kampına gidecek olan menajerler burada futbolcuyla rakamsal pazarlıklara girecek. Hamsik'in ilk görüşmelerde istediği yüksek rakamlar 1 milyon 500 bin Euro seviyelerine çekilip imza parası eklenecek.

ABDULLAH AVCI DA ÇOK İSTİYOR!

Bu arada teknik direktör Abdullah Avcı ise orta saha için istediği isimlere rağmen Marek Hamsik'in transfer ihtimalinin ortaya çıkmasıyla, "Hamsik'i alırsak çok büyük bir kazanım olur. Tecrübesiyle kalitesiyle takımın gücüne güç katacaktır. Bu transferin gerçekleşmesini çok isterim" diyerek yönetim kuruluna oyuncuya sıcak baktığını net bir şekilde iletti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yaptığı ilk değilmiş! Böyle durdurdularYaptığı ilk değilmiş! Böyle durdurdular
Sörloth transferinde flaş gelişme!Sörloth transferinde flaş gelişme!
Adil Rami'nin gözyaşlarıAdil Rami'nin gözyaşları
Anahtar Kelimeler:
transfer Trabzonspor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

81 il valiliğine gönderildi! İçişleri'nden normalleşme genelgesi

81 il valiliğine gönderildi! İçişleri'nden normalleşme genelgesi

Çukur'da şok final! Yamaç öldü mü?

Çukur'da şok final! Yamaç öldü mü?

Biglia için Fenerbahçe ve Trabzonspor açıklaması

Biglia için Fenerbahçe ve Trabzonspor açıklaması

Galatasaray'dan rekor transfer! Tam 25 milyon

Galatasaray'dan rekor transfer! Tam 25 milyon

Süper Lig'in yeni ekibinden Arda Turan bombası

Süper Lig'in yeni ekibinden Arda Turan bombası

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taraftar müjdesi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taraftar müjdesi!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Süper Lig'i sallayacak takas!

Süper Lig'i sallayacak takas!

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Kocaelispor, kalecisi Bayram'ın gol yemesini istedi

Kocaelispor, kalecisi Bayram'ın gol yemesini istedi

Fenerbahçe'de veda! 16 yıl sonra...

Fenerbahçe'de veda! 16 yıl sonra...

Batuhan Karadeniz'den resmi Galatasaray açıklaması

Batuhan Karadeniz'den resmi Galatasaray açıklaması

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.