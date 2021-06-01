Marek Hamsik: Trabzonspor'a sıcak bakıyorum

Trabzonspor'un orta sahada bir süredir süren arayışlarında menajerlerin önerisiyle gündeme gelen Marek Hamsik tüm ihtimallerin önüne geçti.

'TRABZONSPOR'A SICAK BAKIYORUM'

Oyuncuyla yapılan ön görüşmelerden sonra yetkili menajerlere, "Trabzonspor'un projesine sıcak bakıyorum, yüz yüze görüşmeliyiz" diyerek milli takım kampına davet eden Marek Hamsik için sefer bugün başlıyor.

ÖNCE HEDEF GÖTEBORG

Bordo-mavili kulüp tarafından yetkilendirilen menajerler önce oyuncunun Ağustos ayında bitecek sözleşmesini daha erkene çekebilmek için kulübü Göteborg yetkilileri ile bir araya gelecek.

TRABZONSPOR'UN ÖNERİSİ: 1.5 MİLYON EURO

Ardından oyuncunun da yer aldığı Slovakya kampına gidecek olan menajerler burada futbolcuyla rakamsal pazarlıklara girecek. Hamsik'in ilk görüşmelerde istediği yüksek rakamlar 1 milyon 500 bin Euro seviyelerine çekilip imza parası eklenecek.

ABDULLAH AVCI DA ÇOK İSTİYOR!

Bu arada teknik direktör Abdullah Avcı ise orta saha için istediği isimlere rağmen Marek Hamsik'in transfer ihtimalinin ortaya çıkmasıyla, "Hamsik'i alırsak çok büyük bir kazanım olur. Tecrübesiyle kalitesiyle takımın gücüne güç katacaktır. Bu transferin gerçekleşmesini çok isterim" diyerek yönetim kuruluna oyuncuya sıcak baktığını net bir şekilde iletti.

