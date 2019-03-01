Margot Robbie o elbise hakkında ilk kez konuştu

17 yaşından beri oyunculuk yapan Margot Robbie, o yıllardan itibaren kariyerine sürekli yükselen bir ivmeyle devam etti. Çok kısa sürede Hollywood’un dikkatini çekmeyi başaran yıldız oyuncu Leonardo DiCaprio ile birlikte kamera karşısına geçtiği Para Avcısı (The Wolf of Wall Street) filmiyle dünya çapında ün kazanmayı başardı. Dünyanın en güzel kadınları arasında gösterilen Margot Robbie, I, Tonya'daki performansıyla En İyi Kadın Oyuncu (Komedi-Müzikal) dalında Altın Küre ve Oscar’a aday olarak gösterildi. Vogue Türkiye’nin Mart 2019 sayısına konuk olan 28 yaşındaki Avustralyalı oyuncu, kırmızı halı itirafında bulundu.
28 yaşındaki Avustralyalı oyuncu: “18 yaşındaydım. Emmy’nin Avustralya’daki karşılığı Logie ödülüne aday gösterilmiştim. Beklediğim andı, hayatımdaki en önemli şeydi. O yüzden elbiseye çok özendim” diyen Robbie, elbisesini, “Önü çok kısa, arkası uzun, çok katlı, çok renkli parlak kumaştandı. Renkleri; turuncu, siyah, turuncu, siyah diye gidiyordu. Arkada kocaman bir kurdelesi vardı. Saçlarım gölgeliydi, bronzdum. Böyle bir görünümdü işte” diye anlattı. Sözlerine “Pişman değilim, çünkü dedim ya 18 yaşındaydım, eğleniyordum” diyen ünlü oyuncu, “Hayatımın bundan sonraki döneminde sıkıcı giyinebilirim” dedi.
Çete liderinden polislere: Siz hala emekli olmadınız mı?
Süper Loto'da 26 milyon TL 1 kişiye çıktı
Hande Erçel zor günlerin ardından ilk defa konuştu
Yurttan kaçan kızlar kenti karıştırdı! Havaya ateş açıldı
Bu fotoğraflardan sonra hiçbir şey size inandırıcı gelmeyecek
Bu ülkede hesap ödemiyorsunuz!
Sağlık Bakanı'ndan flaş tuz açıklaması: Masalardan kaldırın
Kalbi ikiye bölündü, hayata tutundu!
Okuyucu Yorumları 0 yorum