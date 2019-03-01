Margot Robbie o elbise hakkında ilk kez konuştu

17 yaşından beri oyunculuk yapan Margot Robbie, o yıllardan itibaren kariyerine sürekli yükselen bir ivmeyle devam etti. Çok kısa sürede Hollywood’un dikkatini çekmeyi başaran yıldız oyuncu Leonardo DiCaprio ile birlikte kamera karşısına geçtiği Para Avcısı (The Wolf of Wall Street) filmiyle dünya çapında ün kazanmayı başardı. Dünyanın en güzel kadınları arasında gösterilen Margot Robbie, I, Tonya'daki performansıyla En İyi Kadın Oyuncu (Komedi-Müzikal) dalında Altın Küre ve Oscar’a aday olarak gösterildi. Vogue Türkiye’nin Mart 2019 sayısına konuk olan 28 yaşındaki Avustralyalı oyuncu, kırmızı halı itirafında bulundu.

28 yaşındaki Avustralyalı oyuncu: “18 yaşındaydım. Emmy’nin Avustralya’daki karşılığı Logie ödülüne aday gösterilmiştim. Beklediğim andı, hayatımdaki en önemli şeydi. O yüzden elbiseye çok özendim” diyen Robbie, elbisesini, “Önü çok kısa, arkası uzun, çok katlı, çok renkli parlak kumaştandı. Renkleri; turuncu, siyah, turuncu, siyah diye gidiyordu. Arkada kocaman bir kurdelesi vardı. Saçlarım gölgeliydi, bronzdum. Böyle bir görünümdü işte” diye anlattı. Sözlerine “Pişman değilim, çünkü dedim ya 18 yaşındaydım, eğleniyordum” diyen ünlü oyuncu, “Hayatımın bundan sonraki döneminde sıkıcı giyinebilirim” dedi.



