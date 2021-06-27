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Maria Pedraza üstsüz pozuyla dikkatleri üzerine çekti

27.06.2021 13:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

La Casa de Papel dizisinde Alison Parker rolüne hayat veren Maria Pedraza iddialı paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Şu sıralar tatilde olan Pedraza üstsüz pozuyla dikkat çekti.

Maria Pedraza üstsüz pozuyla dikkatleri üzerine çekti

Rol aldığı La Casa De Papel, Elite, Run, Toy Boy gibi yapımlarla tanınan İspanyol oyuncu Maria Pedraza şu sıralar tatilin tadını çıkaran ünlü isimlerden.

Dinlenmek için Ibiza adasını seçen Maria Pedraza tatilden karelerini de sosyal medyadan paylaşıyor.

Maria Pedraza tatilde! İplerini çözüp bol bol poz verdiMaria Pedraza tatilde! İplerini çözüp bol bol poz verdi

Maria Pedraza iddialı instagram paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. La Casa de Papel’in yıldızı üstsüz pozuyla gün batımında verdiği pozla hayranlarının dikkatini çekmeyi başardı.

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Genç oyuncunun paylaşımına beğeni yağdı.

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1996 yılında dünyaya gelen Maria Pedraza, oyunculuğun yanı sıra balerin olarak da biliniyor. Adını dünyaya Money Heist ve Elite adlı dizilerle duyuran genç oyuncu, İspanya'nın genç kuşak yıldızlarından biri.

Ekran Alıntısı

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