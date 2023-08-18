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Maribor-Fenerbahçe maçı için hükmen mağlubiyet ihtimali! UEFA inceleme başlattı

18.08.2023 07:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu rövanşında Slovenya temsilcisi Maribor ile deplasmanda karşılaşan temsilcimiz Fenerbahçe, maçın 66. dakikasında skandal bir olay yaşamıştı. Rakip takım taraftarlarının çıkarttığı olaylar sonrası bir süre oyuna devam edilememişti. UEFA'nın bu konuyla ilgili araştırmaya başladığı ve hükmen mağlubiyet ihtimalinin üstünde durduğu öğrenildi.

Maribor ile Fenerbahçe arasında oynanan rövanş maçında tribünde yaşanan olayların ardından sarı-lacivertli taraftarlar stat dışına çıkarılmıştı.

TARAFTARLAR ARASINDA KAVGA

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UEFA Avrupa Konferans Ligi 3'üncü Eleme Turu rövanş maçında Slovenya ekibi Maribor ile Fenerbahçe, Ljudski Vrt Stadı’nda karşılaştı. Karşılaşmanın 66’ncı dakikasında Fenerbahçe taraftarlarını yer aldığı tribünle ev sahibi takım tribünleri arasında kavga çıktı. Maribor tribünlerinden kale arkasındaki alana atlayan bir taraftar, Fenerbahçe tribünlerine yönelerek pankarta saldırdı. Ardından sarı-lacivertli taraftarlardan biri o alana inerek pankartı geri aldı.

SES BOMBASI ATTILAR

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Mücadele bu dakikada dururken polisin müdahalesi ile olaylar sakinleştirilmeye çalışıldı. Ardından Maribor tribünlerinden Fenerbahçeli taraftarların olduğu tribüne ses bombası atıldı. Yaşanan gerginlik bu olaydan sonra büyüdü. Polisin bazı taraftarlara gözaltı yaptığı görüldü. Sarı-lacivertlilerde İrfan Can Kahveci, taraftarları sakinleştirmeye çalışırken tribünlerden su şişesi atılarak yuhalandı.

HÜKMEN MAĞLUBİYET

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UEFA temsilcileri maçın bitiş düdüğünün ardından incelemeler başlattı. Fenerbahçe'yi haklı bulan UEFA temsilcileri, Maribor kulübüyle ilgili yaptırım uygulamaya karar verdi. Hükmen mağlubiyet ve saha kapatma cezasının masada olduğu öğrenilirken, çok ağır bir para cezasının da verileceği gelen haberler arasında...

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