Marifet eş anlamlısı nedir? Marifet kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Dilimizde birden fazla anlamı olan birçok kelime vardır. Bunlardan biri de marifet kelimesidir. Farklı alanlarda kullanılabilir. Arapça kökenli bir kelimedir. Eş anlamlı kelimeleri kullanıldığı cümleye ve anlama göre değişkenlik gösterir. Türk Dil Kurumuna göre marifet kelimesinin birden fazla anlamı vardır:
Marifet kelimesinin kullanıldığı atasözleri ve deyimler de bulunur. Bu durum için bazı örnekler şöyledir:
Marifet kelimesinin eş anlamı olan ve cümle içinde marifet yerine kullanılabilecek olan kelimeler bulunur. Bu kelimeler marifetle benzer anlamları taşır. Marifetin eş anlamlısı kelimeler:
Marifet eş anlamlısı kelimelerle örnek cümleler kurmak gerekirse: