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Marifet eş anlamlısı nedir? Marifet kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

05.10.2022 17:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçede bir kelime birden fazla anlama karşılık gelebilir. Kelimelerin kullanım amaçlarının değişiklik göstermesi kelimelerin yeni anlamlar kazanmasına sebep olmuştur. Kelimelerin farklı anlamlar kazanmasının yanı sıra dile devamlı olarak yeni kelimelerin girmesi eş anlamlılık durumunun oluşmasına zemin hazırlar. Bu bağlamda farklı yazılan ancak aynı anlama gelen kelimeler türeyebilir. Marifet kelimesi de dilimize Arapçadan gelmiştir ve eş anlamlıları vardır.

Marifet eş anlamlısı nedir? Marifet kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Dilimizde birden fazla anlamı olan birçok kelime vardır. Bunlardan biri de marifet kelimesidir. Farklı alanlarda kullanılabilir. Arapça kökenli bir kelimedir. Eş anlamlı kelimeleri kullanıldığı cümleye ve anlama göre değişkenlik gösterir. Türk Dil Kurumuna göre marifet kelimesinin birden fazla anlamı vardır:

  • Ustalık, hüner, uzmanlık.
  • Uygun olmayan, hoşa gitmeyen, can sıkıcı iş ya da davranış.
  • Bilim, bilgi.
  • Aracı, ikinci el.

Marifet kelimesinin kullanıldığı atasözleri ve deyimler de bulunur. Bu durum için bazı örnekler şöyledir:

  • Marifet (ya da marifetini) göstermek: Ustalığını ortaya koyabilmek.
  • Marifet iltifata tabidir: Başarılı bir kimse, desteklenir, takdir edilir, övülürse daha iyi işler yapabilir.
  • On parmağında on marifet: Elinden her iş gelmek, çok becerikli olmak.
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Marifet kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Marifet kelimesinin eş anlamı olan ve cümle içinde marifet yerine kullanılabilecek olan kelimeler bulunur. Bu kelimeler marifetle benzer anlamları taşır. Marifetin eş anlamlısı kelimeler:

  • Beceri
  • Maharet
  • Hüner
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Marifetin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Marifet eş anlamlısı kelimelerle örnek cümleler kurmak gerekirse:

  • Böyle bir becerin olduğunu bilmiyordum.
  • Kalkıp yalandan iki iş yaptı diye kendini bir hüner sahibi sanıyor.
  • Senin bu konudaki maharetlerin dillere destan.
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