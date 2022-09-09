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Haydut eş anlamlısı nedir? Haydut kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

09.09.2022 15:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ödünçleme, bir dilin kendisinde olmayan kelime ve yapıları başka dillerden almasıdır. Bir diğer adıyla alıntı sözcükler, diller arasında gerçekleşen çeşitli sebeplerle gerçekleşir. Türkçe, Türklerin Orta Asya'dan Anadolu'ya geçerken karşılaştığı dillerle pek çok yönden etkileşime girmiştir. Özellikle İslamiyet'in kabulüyle birlikte Arapça ve Farsçayla çok fazla etkileşime girmiştir. Haydut kelimesi de dilimize Arapçadan geçen bir kelimedir. Peki, haydut kelimesinin eş anlamı nedir?

Haydut eş anlamlısı nedir? Haydut kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Türkçe, yabancı dillerden beslenen bir dildir. İslamiyetle birlikte özellikle de Arapça ve Farsçadan çokça etkilendi. Haydut sözcüğü de yabancı kökenli sözcüklerden birisidir. Arapça "ḥaydūd" kelimesinden ödünçleme olan kelime zamanla Türkçeleşerek "haydut" hâlini almıştır. Haydut kelimesi aynı zamanda Macarca "hajdúk" kelimesiyle eş kökenlidir.

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Haydut ne demek?

Haydut kelimesi yabancı kökenlidir. Kökeni tam olarak bilinmemekle birlikte dilimize Arapçadan geçmiştir. Aynı zamanda Macarca “hajdu” sözcüğünden geldiği tahmin edilmektedir. Macarcada “başıbozuk asker, akıncı” anlamlarına gelen bu kelimenin çoğulu olduğu düşünülür. Türk Dil Kurumuna göre haydut kelimesi "silahlı soygun yapan, yol kesen kimse" anlamına gelir. Örnek cümle vermek gerekirse:

  • Şehri haydutlarla dolduran bu yönetim, elbette cezasını bulacaktır.
  • Haydut gibi gelip tüm değerli mücevherlerimi alıp götürdü.
  • Yolculuğumuz sırasında önümüzü kesen haydutlar maalesef ki tüm paramızı çaldı.
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Haydut kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Haydut kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük "eşkıya"dır. Ancak "eşkıya" kelimesi çoğuldur ve "haydutlar" anlamına gelir. Bu nedenle eşkıya kelimesini kullanırken çoğul eki kullanılmamalıdır. "Korsan" kelimesi ise "deniz haydudu" anlamına gelir. Bu yüzden eş anlamlı kelimeleri seçerken mutlaka cümlenin anlamına bakmak gerekir. Aynı zamanda başka kelimeler de vardır:

  • Harami
  • Şaki
  • Eşkıya
  • Korsan
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Haydudun eş anlamlıları ile örnek cümleler nelerdir?

  • Bunun gibi şakiler olduğu sürece bu ülke kalkınamaz.
  • Şehir eşkıyası yüzünden halkın hiç huzuru kalmadı.
  • Okuldaki haramiler, tüm öğretmenlere canından bezdirdi.
  • Şakiler tüm şehri ateşe vererek yüzlerce insanın ölümüne sebep oldu.
  • Gemi yolculuğumuz sırasında karşımıza çıkan korsanlar, tüm yiyeceklerimizi yağmaladılar.
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