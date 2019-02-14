Marihuana lolipopu yedi! Feci şekilde yaşamını yitirdi

Sputnik Türkiye'nin haberine göre bazı bilim insanlarının 'kanıtlanmış bir yararı yok' diyerek kullanımına karşı çıktıkları marihuana, Kanada'da bir kişinin neredeyse ölümüne sebep oluyordu.

Kanada Kardiyoloji Dergisi'nde yayımlanan makaleye göre, stabil durumdaki bir koroner arter hastası, arkadaşının 'uyumaya yardımcı olduğu' ve 'ağrıları hafiflettiği' iddiasıyla tavsiye ettiği marihuanalı lolipopu yedikten sonra dehşet verici halüsinasyonlar görmeye başladı. Bir yakınını arayarak yardım isteyen adam, halüsinasyonların tetiklemesiyle kalp krizi geçirdi.

İsmi açıklanmayan kişinin hastaneye vaktinde yetiştirilmesi sayesinde hayatı kurtulurken, olay Kuzey Amerika'da yasal hale gelen marihuana ile ilgili tartışmaları bir kez daha alevlendirdi.

MARİHUANANIN YARARLI OLDUĞU SANILIYOR

Kanada ve Amerika'da şirketlerin baskısıyla kullanımı yasallaşan marihuananın yararlarına ilişkin ana akım medyada sık sık haberler yayımlansa da bilim insanları bunların hiçbirinin kanıtlanmadığının altını çiziyor. Yapılan bir araştırmaya göre ABD'lilerin ezici çoğunluğu bu uyuşturucunun insan sağlığına bir şekilde olumlu etkisi olduğuna inanıyor. Yaygın olarak inanılan faydalar arasında depresyona iyi gelmesi, rahat uyumayı sağlaması, anksiyete ve stresin ortadan kalkmasına yardımcı olması yer alıyor.