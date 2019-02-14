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Marihuana lolipopu yedi! Feci şekilde yaşamını yitirdi

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İLGİNÇ HABERLER  | 14.02.2019 15:22 | Son Güncelleme

Marihuananın yenilebilir formlarının kardiyovasküler hastalıkları olan kişilerde ciddi bir risk yaratabileceği belirtiliyor. Uyarı bir kişinin kalp krizi geçirmesinin ardından geldi.

Marihuana lolipopu yedi! Feci şekilde yaşamını yitirdi

Sputnik Türkiye'nin haberine göre bazı bilim insanlarının 'kanıtlanmış bir yararı yok' diyerek kullanımına karşı çıktıkları marihuana, Kanada'da bir kişinin neredeyse ölümüne sebep oluyordu.

Kanada Kardiyoloji Dergisi'nde yayımlanan makaleye göre, stabil durumdaki bir koroner arter hastası, arkadaşının 'uyumaya yardımcı olduğu' ve 'ağrıları hafiflettiği' iddiasıyla tavsiye ettiği marihuanalı lolipopu yedikten sonra dehşet verici halüsinasyonlar görmeye başladı. Bir yakınını arayarak yardım isteyen adam, halüsinasyonların tetiklemesiyle kalp krizi geçirdi.

İsmi açıklanmayan kişinin hastaneye vaktinde yetiştirilmesi sayesinde hayatı kurtulurken, olay Kuzey Amerika'da yasal hale gelen marihuana ile ilgili tartışmaları bir kez daha alevlendirdi.

MARİHUANANIN YARARLI OLDUĞU SANILIYOR

Kanada ve Amerika'da şirketlerin baskısıyla kullanımı yasallaşan marihuananın yararlarına ilişkin ana akım medyada sık sık haberler yayımlansa da bilim insanları bunların hiçbirinin kanıtlanmadığının altını çiziyor. Yapılan bir araştırmaya göre ABD'lilerin ezici çoğunluğu bu uyuşturucunun insan sağlığına bir şekilde olumlu etkisi olduğuna inanıyor. Yaygın olarak inanılan faydalar arasında depresyona iyi gelmesi, rahat uyumayı sağlaması, anksiyete ve stresin ortadan kalkmasına yardımcı olması yer alıyor.

Bir sağlıkçı ve sağlık hizmetleri araştırmacı akademisyen olan Salomeh Keyhani, bu yanlış inanışların, agresif pazarlama teknikleri ve ilaçların ticarileştirilmesiyle bağlantılı olduğunu belirtmişti.

YİYECEK ŞEKLİNDE TÜKETİLDİĞİNDE DAHA UZUN SÜRE VÜCUTTA KALIYOR

Sigara gibi içilebilen marihuana, kimi zaman kek gibi yiyeceklerin içine katılıyor ya da şekerleme türü, yenilebilir formlarda hazırlanıyor. Bilim insanları yenilen marihuana formlarının vücutta daha geç etki yarattığını ve bu etkinin daha uzun sürdüğünü belirtiyorlar. Marihuana şekerlemesi yemesinin ardından kalp krizi geçiren kişide, bu uyuşturucunun etken maddesinin korkunç halüsinasyon ve kaygıları tetiklediği, sempatik sinir sisteminde aşırı yüklenmeye yol açtığı ve kalp atışları ile kan basıncında yükselmeye neden olduğu belirtiliyor.

Bilim insanları marihuananın yenilebilir çeşitlerinin yarattığı riskler, ileri yaşlarda kullanımı, yan etkileri gibi alanlarda çok az bilgi bulunduğunu belirterek, kişileri marihuanadan uzak durmaya çağırıyor. Bu uyuşturucunun kardiyovasküler hastalıkları bulunan kişilerde hayati riskler yaratabileceğine dikkat çekiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
marihuana lolipop halüsünasyon kalp krizi

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