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Mario Balotelli'den Cristiano Ronaldo'ya olay sözler

soner.eryaman soner.eryaman
SPOR  | 02.05.2019 09:26 | Son Güncelleme

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalinde, İspanyol kulübü Barcelona'nın Liverpool'u 3-0 yendiği mücadeleyi İtalyan golcü Balotelli de yakından takip etti.

Mario Balotelli'den Cristiano Ronaldo'ya olay sözler

Messi'nin şov yaptığı maçla ilgili Balotelli sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulundu. İtalyan yıldız ilk önce Messi'nin attığı frikik golünden sonra Arjantinli yıldızı etiketleyerek 'Çatlak' yazdı.

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Mario bunun ardından Juventus'un süper yıldızı Cristiano Ronaldo'yu kızdıracak bir paylaşım yaptı. Mario Balotelli paylaşımında "Futbolun iyiliği için Messi'yi, Juventus'un 7 numaralı oyuncusu ile kıyaslamayın" ifadelerini kullandı.

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İlginç olay ve yorumlarla sık sık gündeme gelen futbolun yaramaz çocuğunun bu yorumu gecenin en konuşulan olaylarından oldu.

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Anahtar Kelimeler:
ronaldo Balotelli Messi Liverpool Barcelona Juventus Şampiyonlar Ligi

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
bu at hırsızı ne diyo gene. Ronaldo adamdır. Messi madam bile olamaz.
DOĞRU DEMİŞ HİÇBİR ZAMAN TARTIŞILMAZ
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