Mario Balotelli'den Cristiano Ronaldo'ya olay sözler

Messi'nin şov yaptığı maçla ilgili Balotelli sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulundu. İtalyan yıldız ilk önce Messi'nin attığı frikik golünden sonra Arjantinli yıldızı etiketleyerek 'Çatlak' yazdı.
Mario bunun ardından Juventus'un süper yıldızı Cristiano Ronaldo'yu kızdıracak bir paylaşım yaptı. Mario Balotelli paylaşımında "Futbolun iyiliği için Messi'yi, Juventus'un 7 numaralı oyuncusu ile kıyaslamayın" ifadelerini kullandı.
İlginç olay ve yorumlarla sık sık gündeme gelen futbolun yaramaz çocuğunun bu yorumu gecenin en konuşulan olaylarından oldu.
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