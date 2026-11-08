Tuvalet rezervuarına bu yaprağı atın! Kötü kokuya doğal çözüm

Defne yaprağı, kendine özgü keskin kokusuyla ev temizliğinde farklı amaçlarla kullanılabiliyor. Öne çıkan yöntemlerden biri de klozetin su deposuna defne yaprağı yerleştirmek.

Bu yöntem için 4-5 adet kuru defne yaprağı kullanılması öneriliyor. Yaprakların kokusunun daha kolay açığa çıkması için önce elle hafifçe parçalanması, ardından küçük ve su geçiren bir bez torbaya konulması gerekiyor.

Hazırlanan torba rezervuarın içine yerleştiriliyor. Böylece her sifon çekildiğinde suyun defne yapraklarıyla temas etmesi ve bitkinin kokusunun yayılması amaçlanıyor.

Ancak torbanın sifon mekanizmasına, şamandıraya veya su çıkışına engel olmayacak şekilde yerleştirilmesi gerekiyor. Mekanizmaya zarar verme riski varsa bu yöntem uygulanmamalı.

DEFNE YAPRAĞI KOKUSU BÖCEKLERİ UZAKLAŞTIRIR MI?

Defne yaprağının yoğun aroması, bazı böcekleri rahatsız edebiliyor. Bu nedenle evde doğal koku verici olarak tercih edilebiliyor. Ancak böcekleri uzaklaştırdığına veya banyodaki mikroorganizmaları yok ettiğine dair bu yöntemi doğrulayan güçlü bilimsel kanıt bulunmuyor.