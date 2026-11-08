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Tuvalet rezervuarına bu yaprağı atın! Kötü kokuya doğal çözüm

Banyoda düzenli temizlik yapılmasına rağmen kötü kokular zaman zaman yeniden ortaya çıkabiliyor. Nem, giderler ve tuvaletin sık kullanılması bu sorunun başlıca nedenleri arasında yer alıyor. Kimyasal oda kokuları kullanmak istemeyenler ise mutfakta bulunan doğal bir malzemeyle farklı bir yöntem deniyor.

Tuvalet rezervuarına bu yaprağı atın! Kötü kokuya doğal çözüm
Çiğdem Berfin Sevinç

Defne yaprağı, kendine özgü keskin kokusuyla ev temizliğinde farklı amaçlarla kullanılabiliyor. Öne çıkan yöntemlerden biri de klozetin su deposuna defne yaprağı yerleştirmek.

Bu yöntem için 4-5 adet kuru defne yaprağı kullanılması öneriliyor. Yaprakların kokusunun daha kolay açığa çıkması için önce elle hafifçe parçalanması, ardından küçük ve su geçiren bir bez torbaya konulması gerekiyor.

Tuvalet rezervuarına bu yaprağı atın! Kötü kokuya doğal çözüm 1

Hazırlanan torba rezervuarın içine yerleştiriliyor. Böylece her sifon çekildiğinde suyun defne yapraklarıyla temas etmesi ve bitkinin kokusunun yayılması amaçlanıyor.

Ancak torbanın sifon mekanizmasına, şamandıraya veya su çıkışına engel olmayacak şekilde yerleştirilmesi gerekiyor. Mekanizmaya zarar verme riski varsa bu yöntem uygulanmamalı.

DEFNE YAPRAĞI KOKUSU BÖCEKLERİ UZAKLAŞTIRIR MI?

Defne yaprağının yoğun aroması, bazı böcekleri rahatsız edebiliyor. Bu nedenle evde doğal koku verici olarak tercih edilebiliyor. Ancak böcekleri uzaklaştırdığına veya banyodaki mikroorganizmaları yok ettiğine dair bu yöntemi doğrulayan güçlü bilimsel kanıt bulunmuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Defne yaprağı tuvalet
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