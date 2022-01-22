Mario Balotelli, İtalya Milli Takım aday kadrosuna çağırılıyor!

Sezon öncesi Adana Demirspor'a imza atarak dünya basınında ismini bir kez daha duyuran Balotelli için müthiş bir haber daha geldi. Gösterdiği performansla tekrar gündeme gelen İtalyan golcü Süper Lig devleri tarafından da takip edilmeye başlandı.

16 MAÇTA 8 GOL 2 ASİST

Adana temsilcisi ile çıktığı 16 maçta 8 gol ve 2 asistlik performans sergileyen İtalyan golcü, takımının üst sıralarda bulunmasında müthiş katkı sağladı. Özellikle Beşiktaş maçındaki performansı ile hala hatırlanan İtalyan golcü için de müthiş bir haber geldi.

İTALYA ÇAĞIRIYOR

Her fırsatta hedefinin yeniden milli takım olduğunu belirten İtalyan yıldıza Roberto Mancini'den müjde geldi. Mario Balotelli'nin İtalya'nın aday kadrosuna çağrılacağı öğrenildi.

