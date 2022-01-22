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Mario Balotelli, İtalya Milli Takım aday kadrosuna çağırılıyor!

22.01.2022 12:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Adana Demirspor'da gösterdiği performansla Süper Lig'e damga vuran Balotelli için sürpriz bir gelişme yaşandı. Performansındaki düşünün ardından Adana Demirspor'a gelerek toparlanmak istediğini her fırsatta dile getiren İtalyan golcü için müjdeli bir haber geldi. Edinilen bilgiye göre Balotelli, İtalya'nın aday kadrosuna çağırılacak.

Mario Balotelli, İtalya Milli Takım aday kadrosuna çağırılıyor!
Mario Balotelli

Mario Balotelli

İTA İtalya
Yaş: 32 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Adana Demirspor
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Sezon öncesi Adana Demirspor'a imza atarak dünya basınında ismini bir kez daha duyuran Balotelli için müthiş bir haber daha geldi. Gösterdiği performansla tekrar gündeme gelen İtalyan golcü Süper Lig devleri tarafından da takip edilmeye başlandı.

16 MAÇTA 8 GOL 2 ASİST

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Adana temsilcisi ile çıktığı 16 maçta 8 gol ve 2 asistlik performans sergileyen İtalyan golcü, takımının üst sıralarda bulunmasında müthiş katkı sağladı. Özellikle Beşiktaş maçındaki performansı ile hala hatırlanan İtalyan golcü için de müthiş bir haber geldi.

İTALYA ÇAĞIRIYOR

Balotelli-epa-Italy-

Her fırsatta hedefinin yeniden milli takım olduğunu belirten İtalyan yıldıza Roberto Mancini'den müjde geldi. Mario Balotelli'nin İtalya'nın aday kadrosuna çağrılacağı öğrenildi.

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Adana Demirspor Mario Balotelli İtalya Milli Futbol Takımı
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