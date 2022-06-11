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Mario Branco kimdir, aslen nereli? Fenerbahçe'nin yeni futbol direktörü Mario Branco kaç yaşında ve hangi takımlarda çalıştı?

11.06.2022 01:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son gelişmelere göre Sarı lacivert takım Fenerbahçe'nin yeni futbol direktörü Mario Branco olacak. Yapılan açıklamalara göre Mario Branco, Jorge Jesus ve yönetim arasındaki iletişime yardımcı olacak. Branco'nun hayatı ve kariyeri merak edilmeye başlandı. Peki Mario Branco kimdir, aslen nereli? Fenerbahçe'nin yeni futbol direktörü Mario Branco kaç yaşında ve hangi takımlarda çalıştı? İşte hayatı...

Mario Branco kimdir, aslen nereli? Fenerbahçe'nin yeni futbol direktörü Mario Branco kaç yaşında ve hangi takımlarda çalıştı?

46 yaşındaki futbol adamı Mario Branco ile Fenerbahçe anlaşma sağladı. Gelişme sonrası "Mario Branco kaç yaşında ve hangi takımlarda çalıştı?" gibi sorular merak edilmeye başlandı. Peki Mario Branco kimdir?

MARIO BRANCO KİMDİR?

Fenerbahçe'nin yeni futbol direktörü Mario Branco oldu. Tam ismi Mario Jorge dos Santos Branco olan Mario Branco, Portekizli bir futbol adamıdır. Branco, 6 Kasım 1976 tarihinde Porto'da dünyaya gelmiştir.

46 yaşındaki Portekizli, kariyerine Pontevedra'da scout olarak başlangıç yapmıştır ve Wisla Krakow, Zaglebie Lubin ve Steaua Bükreş'te de aynı görevi devam ettirmiştir. Branco, 2009 yılında Leixoes ile sportif direktörlüğe adım atmıştır.

Branco, Famalicao'da Sportif Direktör olarak görev almıştır ve daha öncesinde Hırvat kulübü Hajduk Split'te, Portekiz kulüpleri olarak bilinen Leixoes ve Estoril'de, Romen kulübü olan Astra'da, ek olarak Yunan kulübü PAOK'ta görev almıştır.

2016-2018 seneleri arasında Branco'nun görev aldığı Hajduk dikkat çeken bir performans sergilemiş ve takım şampiyonluğa oldukça yaklaşmıştı. Ayrıca Estroil'de de göreve başlayan tecrübeli isim, Marco Silva ile birlikte ilk sezonlarında ilk defa yer aldıkları ligde 5. gelmişler ve Avrupa hakkına sahip olmuşlardı.

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü
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