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Ve Mario Gomez kararını açıkladı

ALMANYA HABERLERİ  | 05.08.2018 16:22 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ın eski golcüsü Mario Gomez, Almanya Milli Takımı'nı bıraktığını açıkladı. Türk asıllı Alman oyuncu Mesut Özil de ırkçı saldırılara maruz kaldığı gerekçesiyle geçtiğimiz günlerde milli takımı bırakmıştı.

Ve Mario Gomez kararını açıkladı

Bundesliga ekiplerinden Stuttgart forması giyen 33 yaşındaki Gomez, Almanya Milli Takımı’nı bıraktı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Mario Gomez, son durumu ve Milli Takım geleceği hakkında çarpıcı sözler söyledi.

“Sağlık ekibimle iyi bir dönemi geride bıraktık ve size şunu söyleyebilirim, Cristiano Ronaldo ile aynı çıkmışız. İkimizin de biyolojik yaşı 23. Şaka bir yana, 23 ya da 33, yeni sezona, Stuttgart için her şeyimi vermeye hazır olduğumu söyleyebilirim.

“Son zamanlarda milli takımı da düşünüyorum. Geçmişte neler yaptığımızı, 2018 Dünya Kupası’nın nasıl geçtiğini… Sanırım gençlerin önünü açma zamanı geldi. 2007 yılında, ben 21 yaşındayken nasıl önüm açıldıysa ben de onların önünü açıyorum. Artık, yetenekli ve genç oyuncuların hayallerini gerçekleştirme zamanı.

Milli takım ile sürekli iletişim halinde olacağım ve takibi bırakmayacağım. Artık milli takımın en büyük taraftarlarından biri de benim. Bu takıma olan sevgim hiç tükenmez. Takıma, koçlara, ve takımın etrafında takım için çalışan herkese en iyi dileklerimi sunuyorum. Bundan sonra milli maçları ailemle birlikte izleyeceğin ve başarısı için totemler yapacağım.”

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Anahtar Kelimeler:
Mario Gomez almanya milli takımı

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