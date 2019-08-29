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Mario Kart Tour ön siparişe sunuldu

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TEKNOLOJİ  | 29.08.2019 10:12 | Son Güncelleme

Nintendo, Nintendo Switch ile sükse yapmasının yanı sıra mobil platformlar için geliştirdiği oyunlar ile de büyük beğeni toplamıştı. Niantic ile ortak girişim olan Pokemon GO’nun ardından Super Mario Run ve Dr. Mario World’ü iOS ve Android’e sunan Nintendo, şimdi de Mario Kart serisini mobile getiriyor.

Mario Kart Tour ön siparişe sunuldu

Mario Kart Tour adında oyun geliştirdiğini geçtiğimiz aylarda duyuran Nintendo, bugün bu oyunu App Store ve Play Store’da ön siparişe sundu. Türkiye mağazalarında da olan oyun ücretsiz olarak sunuluyor.

Sonsuz koşu türündeki oyunlara benzeyen bu yapım, tek elle kullanım deneyimi sunacak. Oyunu ön sipariş ile alanlar; 25 Eylül 2019 tarihinde oyuna erişebilecek. Oyunu Android için buradan ve iOS için buradan ön sipariş ile satın alabilirsiniz.

Oldukça eğlenceli görünen oyunda karakter ve araç özelleştirmesi de yer alacak. Uygulama içi satın alımları kullanarak hem karakteri hem de araçlarınızı kişiselleştirebileceksiniz. Son olarak oyunun ücretsiz olarak sunulup, uygulama içi satın alımlar olmasına rağmen pay to win sistemine dayalı olmayacağını belirtelim.

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Anahtar Kelimeler:
nintendo Mario Kart Tour

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