Mario Kart Tour ön siparişe sunuldu

Mario Kart Tour adında oyun geliştirdiğini geçtiğimiz aylarda duyuran Nintendo, bugün bu oyunu App Store ve Play Store’da ön siparişe sundu. Türkiye mağazalarında da olan oyun ücretsiz olarak sunuluyor.

Sonsuz koşu türündeki oyunlara benzeyen bu yapım, tek elle kullanım deneyimi sunacak. Oyunu ön sipariş ile alanlar; 25 Eylül 2019 tarihinde oyuna erişebilecek. Oyunu Android için buradan ve iOS için buradan ön sipariş ile satın alabilirsiniz.

Oldukça eğlenceli görünen oyunda karakter ve araç özelleştirmesi de yer alacak. Uygulama içi satın alımları kullanarak hem karakteri hem de araçlarınızı kişiselleştirebileceksiniz. Son olarak oyunun ücretsiz olarak sunulup, uygulama içi satın alımlar olmasına rağmen pay to win sistemine dayalı olmayacağını belirtelim.

Facebook Threads uygulamasıyla Snapchat’i sıkıştıracak

