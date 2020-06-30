Mario Lemina'dan küfürlü paylaşım

Medipol Başakşehir maçında sakatlandıktan 1 dakika sonra sosyal medyada paylaşım yapan Lemina, tepki görmüştü. Bu sefer de yaptığı küfürlü paylaşımla tepki topladı.
Öte yandan Medipol Başakşehir maçında sakatlanan Lemina’nın yerine giren 17 yaşındaki stoper Emin Bayram, tam puan aldı. Terim’in genç futbolcuyu kalan 5 haftada da sahaya sürmesi bekleniyor. (AKŞAM)
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