Mario Lemina'dan küfürlü paylaşım

Medipol Başakşehir maçında sakatlandıktan 1 dakika sonra sosyal medyada paylaşım yapan Lemina, tepki görmüştü. Bu sefer de yaptığı küfürlü paylaşımla tepki topladı.

LEMINA'NIN O PAYLAŞIMI

ONDAN ÇOK 'EMİN'

Öte yandan Medipol Başakşehir maçında sakatlanan Lemina’nın yerine giren 17 yaşındaki stoper Emin Bayram, tam puan aldı. Terim’in genç futbolcuyu kalan 5 haftada da sahaya sürmesi bekleniyor. (AKŞAM)

