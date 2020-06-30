SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Mario Lemina'dan küfürlü paylaşım

Mario Lemina'dan küfürlü paylaşım

GALATASARAY HABERLERİ  | 30.06.2020 09:37 | Son Güncelleme

Lemina dün de sakatlığına inanmayanlar için bacağının fotosunu küfürlü bir yorumla paylaştı

Mario Lemina'dan küfürlü paylaşım

Medipol Başakşehir maçında sakatlandıktan 1 dakika sonra sosyal medyada paylaşım yapan Lemina, tepki görmüştü. Bu sefer de yaptığı küfürlü paylaşımla tepki topladı.

LEMINA'NIN O PAYLAŞIMI

hrthgsdfsddf

ONDAN ÇOK 'EMİN'

Öte yandan Medipol Başakşehir maçında sakatlanan Lemina’nın yerine giren 17 yaşındaki stoper Emin Bayram, tam puan aldı. Terim’in genç futbolcuyu kalan 5 haftada da sahaya sürmesi bekleniyor. (AKŞAM)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER İşte Athena Gökhan'ın kızı! İşte Athena Gökhan'ın kızı!
Fatih Terim'in veliahtı o! Fatih Terim'in veliahtı o!
En sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleriEn sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Tüm siyasetçiler FETÖ ile biraraya gelmiştir' dedi ve bir kişiyi dışarıda tuttu

'Tüm siyasetçiler FETÖ ile biraraya gelmiştir' dedi ve bir kişiyi dışarıda tuttu

YKS'den çıktı intihar etti!

YKS'den çıktı intihar etti!

''Bilerek boş kaleye atmadı''

''Bilerek boş kaleye atmadı''

F.Bahçe'den Trabzonspor'u çıldırtacak transfer!

F.Bahçe'den Trabzonspor'u çıldırtacak transfer!

Emre'den G.Saray'ı çıldırtacak hamle!

Emre'den G.Saray'ı çıldırtacak hamle!

Abdurrahim Albayrak'a tepki yağdı!

Abdurrahim Albayrak'a tepki yağdı!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Galatasaray'dan Max Kruse bombası!

Galatasaray'dan Max Kruse bombası!

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Muslera'nın röntgen filmi paylaşıldı

Muslera'nın röntgen filmi paylaşıldı

En güzel Galatasaray sözleri

En güzel Galatasaray sözleri

Okuyucu Yorumları 1 yorum
Bir gs taraftarı olarak sana yakıştıramadım
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Galatasaray, Belhanda'nın yerine eski Fenerbahçeli Giuliano'yu alıyor

Belhanda'nın yerine eski F.Bahçeli geliyor!

Fatih Terim'den yeni kehanet: Yaptık, yine yaparız!

İşte Fatih Terim'in büyük kehaneti!

Galatasaray Onyekuru için Monaco ile görüşme halinde

G.Saray'da Onyekuru için görüşme!

Mario Lemina'dan küfürlü paylaşım

G.Saraylı Lemina'dan küfürlü paylaşım

Falcao, Galatasaray'dan ayrılıyor mu? Açıklama geldi

Falcao transferi bitiyor mu? Açıklandı!

Galatasaray'dan flaş açıklama: "Bu hainliktir"

Galatasaray'dan açıklama: "Bu hainliktir"

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.