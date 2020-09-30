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Marion Cotillard filmleri

Yasemin Artunc Yasemin Artunc
SİNEMA TV  | Son Güncelleme

Marion Catillard, oyuncu olarak ön plana çıkmış olsa da aynı zamanda bir şarkıcı ve söz yazarı. Edith Piaf'ın hayatını anlatan La Môme filmi ile dünya çapında şöhrete kavuşan Fransız yıldız Marion Cotillard bugün 45 yaşına girdi. Karşınızda Marion Cotillard filmleri...

Marion Cotillard filmleri

Marion Cotillard, 30 Eylül 1975'de Paris'te dünyaya geldi. Sanatçı Edith Piaf'ın hayatını anlatan, 2007 yılı yapımı La Môme filmi ile tanınır. Bu film ile En İyi Kadın Oyuncu- Müzikal veya Komedi dalında Altın Küre, BAFTA, César ve en iyi kadın oyuncu dalında Oscar ödülünü kucakladı.

Çocukluğundan beri tiyatro sahnelerinde boy gösteren Marion Cotillard, yönetmen bir babanın ve oyuncu bir annenin kızıdır. 90'lı yılların ortalarında başlayan oyunculuk kariyeri Luc Besson imzalı Taxi ile yükselişe geçti. 2003 Tim Burton yapımı Big Fish ile uluslararası kariyerine başlayan Cotillard, Love Me If You Dare (Cesaretin Var mı Aşka) ile kendini kanıtlama fırsatı buldu.

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2007 yılında vizyona giren La Vien En Rose adlı filmdeki, yönetmen Edith Piaf rolündeki başarısı ile En İyi Kadın Oyuncu Oscarı'na layık görüldü. Kendini kanıtlayan güzel oyuncu, bu tarihten sonra Başlangıç, Halk Düşmanları, Paris'te Gece Yarısı, Macbeth, İki Gün, Bir Gece, Kara Şövalye Yükseliyor, Pas ve Kemik, Nine, Alt Tarafı Dünyanın Sonu,Müttefik, Assassin's Creed ve Aşk Mektupları gibi pek çok önemli yapımda rol aldı. Son olarak 2019’da vizyona giren Nous finirons ensemble (Küçük Beyaz Yalanlar Devam Ediyor) filmiyle boy gösteren Marion Cotillard, 2020 yılında ise Dolittle filminin seslendirme kadrosunda yer aldı. Marion Cotillard’ın sıradaki projesi ise 2021’de vizyona girmesi planlanan Annette olarak görünüyor.

Bugün 45. yaşını kutlayan Marion Cotillard filmleri...

Marion-Cotillard

  • Chloé (1996)
  • Taxi (1998)
  • Furia (1999)
  • Taxi 2 (2000)
  • Centre International Deauville (2001)
  • Les jolies choses (2001)
  • Jeux d'enfants (2003)
  • Big Fish (2003)
  • Innocence (2004)
  • Un long dimanche de fiançailles (2004)
  • La boîte noire (2005)
  • Edy (2005)
  • Dikkenek (2006)
  • A Good Year (2006)
  • La môme (2007)
  • Public Enemies (2009)
  • Nine (2009)
  • Inception (2010)
  • Les petits mouchoirs (2010)
  • Midnight in Paris (2011)
  • Contagion (2011)
  • De rouille et d'os (2012)
  • The Dark Knight Rises (2012)
  • Blood Ties (2013)
  • The Immigrant (2013)
  • Deux jours, une nuit (2014)
  • Macbeth (2015)
  • Mal de pierres (2016)
  • Juste la fin du monde (2016)
  • Allied (2016)
  • Assassin's Creed (2016)
  • Rock'n Roll (2017)
  • Les fantômes d'Ismaël (2017)
  • Gueule d'ange (2018)

  • Nous finirons ensemble (2019)


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