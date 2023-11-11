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Marius Sumudica'dan maç sonunda dans şov! 3-0'lık galibiyetin ardından kendini tutamadı...

11.11.2023 18:48 | Son Güncelleme:
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Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Corendon Alanyaspor ile Gaziantep FK kozlarını paylaştı. Alanya'da oynanan müsabaka, Gaziantep FK'nın 3-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı. Üst üste 2. galibiyetini alan konuk ekibin teknik direktörü Marius Sumudica, cezası nedeniyle karşılaşmayı tribünden takip etti. Rumen çalıştırıcı, 3 gollü galibiyetin ardından kendisine ayrılan bölgede büyük bir sevinç yaşadı. İşte detaylar...

Corendon Alanyaspor ile Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında karşı karşıya geldi. Kırbıyık Holding Stadyumu'nda oynanan ve büyük bir mücadeleye sahne olan müsabakada kazanan taraf, 3-0'lık skorla Gaziantep FK oldu. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 45+8. dakikada penaltıdan Maxim, 45+10. dakikada Dragus ve 90+5. dakikada Riascos kaydetti.

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Bu skorun ardından üst üste 2. galibiyetini alan ve puanını 15'e yükselten Gaziantep FK'da teknik direktör Marius Sumudica'nın maç sonu sevinci dikkat çekti.

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Cezası nedeniyle karşılaşmayı tribünden takip eden Rumen çalıştırıcı, son düdüğün gelmesinin ardından büyük bir sevinç yaşadı.

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Kendisine ayrılan bölgede Antep Havası oynayan Sumudica'ya oyuncuları da eşlik edince ortaya eğlenceli görüntüler çıktı.

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Sumudica'nın o anları, sosyal medyada en çok konuşulanlar arasındaki yerini aldı.

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Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır


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