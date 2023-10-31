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Marius Sumudica yine bildiğimiz gibi! Kendine has tabiriyle mağlubiyeti bakın neye bağladı...

31.10.2023 08:33 | Son Güncelleme:
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Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, Beşiktaş karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Marius Sumudica yine bildiğimiz gibi! Kendine has tabiriyle mağlubiyeti bakın neye bağladı...

Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, Beşiktaş'a karşı 2-0 kaybettikleri maçın ardından oyuncularını ilginç bir şekilde eleştirdi.

"GOLÜ DE BEN Mİ ATACAĞIM?"

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Sumudica, "Bugün aslında benim takımım 60 dakika boyunca çok iyi oynadı. Markaj hatasından dolayı gol yedik. Daha iyi olmamız lazım. Birinci golden sonra daha açık oynamaya başladık, ikinci gol geldi maalesef. Kayserispor maçında 4-5 pozisyona girdik, atamadık. Başakşehir maçında aynısı, Beşiktaş'a karşı da pozisyonlar yakaladık. Çok net pozisyonlardı bunlar. Deplasmanda eğer gol atamazsanız, kazanamazsınız. Bugün de öyle oldu. 3 deplasmanda 14 pozisyona girdik ama bunları gole çeviremedik. Ben takımı sadece hazırlayabilirim. Takımı bu şekilde hazırlayabilirim ama bu da bir yere kadar. Golü de ben mi atacağım?" sözlerini kullandı.

"KALİTELERİNE KALMIŞ!"

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Rumen teknik adam sözlerine, "Takıma rakip kaleye gelene kadar antrenman yaptırabilirim, gerisi, gol atmaları, onlara, kalitelerine kalmış." diyerek noktayı koydu.

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