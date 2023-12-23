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  4. Marka yüzü olup milyonlar kazandı! Cansu Dere kazancını Boğaz manzaralı eve yatırdı

Marka yüzü olup milyonlar kazandı! Cansu Dere kazancını Boğaz manzaralı eve yatırdı

23.12.2023 10:10 | Son Güncelleme:
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Ezel dizisinde canlandırdığı 'Eyşan' karakteriyle hafızalara kazınan Cansu Dere son olarak Sadakatsiz dizisinde hayat verdiği 'Asya' rolüyle ekranlarda yer aldı. Şimdilerde bir parfüm markasının yüzü olduğu söyleyen ünlü oyuncu Cansu Dere'nin bu anlaşmasından 10 milyon TL kazandığı öğrenildi. Ünlü isim bu kazancıyla Anadolu yakasından Avrupa yakasına taşınarak Boğaz manzaralı bir ev tuttu.

Mankenlikten oyunculuğa geçiş yapan Cansu Dere, kariyerinde oyunculuk performansıyla en çok konuşulan isimlerden biri. Kariyerinin yanında özel hayatıyla da gündem olan Cansu Dere bu kez kazancıyla konuşuldu. Patronlar Dünyası'nın haberine göre bir parfüm markasıyla anlaşma imzalayan Dere'nin bu anlaşmasından 10 kazandığı 10 milyon TL ile Boğaz manzaralı bir ev aldığı öğrenildi.

10 MİLYON LİRA KAZANDI, AVRUPA'YA TAŞINDI

Ünlü oyuncu Cansu Dere daha önce"Anadolu Yakası'nda oturmak bana göre değilmiş. Çünkü ben kahve içmek için bile Avrupa Yakası'nı seçiyorum, bir kahve içmek için o trafiği çekmek istemiyorum, o yüzden şimdi Rumeli Hisarı yakasına dönme hazırlığı yapıyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Cansu Dere kapak

Uzun süredir dizi ve film projelerinde yer almayan Cansu Dere tercihini reklamlardan yana kullandı. Geçtiğimiz günlerde bir parfüm markasının yüzü olan Cansu Dere'nin bu reklam filminden 10 milyon lira kazandı. Dere, kazancını gayrimenkule yatırmayı tercih etti.

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Güzel oyuncu bir parfüm markasının yüzü olduktan sonra kazandığı parayla Anadolu Yakası’ndan Avrupa’ya taşınıp Boğaz manzaralı bir ev tuttu.

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İki yıl önce Rumeli Hisar'daki evini Anadolu Yakası'na taşıyan Dere parfüm reklamından aldığı kazancıyla yeniden Avrupa Yakası'nda Boğaz manzaralı bir ev tutmuş oldu.

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