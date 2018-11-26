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Market çalışanları ilişkiye girerken kameraya yakalandı!

bucokiyiymiş bucokiyiymiş
YAŞAM  | 26.11.2018 11:06 | Son Güncelleme

İngiltere'de bir süpermarketin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler olay yarattı. Marketin Nort Yorkshire şubesinde bir kadın ve erkek boş odada ilişkiye girdi. Kayda alındıklarının farkında bile olmayan market çalışanlarının +18'lik görüntüleri internete düşünce ülkenin gündemine oturdu.

İddialara göre market ofisini kaçamak yapmak için kullanan ikilinin kameraya yakalanması da ilk değil. Daha önce de kameraya yakalanan çift yöneticileri tarafından uyarılmış ancak yapılan uyarıları ciddiye almamış.

Kamerayı unutup böyle yakalandılar!

Aldi adlı süpermarketin Nort Yorkshire'daki şubesinde görevli kadın ve erkek çalışanın +18'lik görüntüleri İngiltere'de gündem oldu.
Üniformaları üstlerinde olan kadın ve erkek, öpüşmeye başlıyor. Kameraların kendilerini izlediğinden haberleri yok. Saniyeler içinde işler daha da ileri gidiyor.

GÖRÜNTÜLER HIZLA YAYILDI

GÖRÜNTÜLER HIZLA YAYILDI
İngiltere, bir süpermarket çalışanlarının görüntülerini konuşuyor. Video kaydı, Aldi adlı süpermarketin Nort Yorkshire'daki şubesinden. Sevişirken yakalanan çalışanların görüntüleri, hızla yayıldı.
Market çalışanları, çiftin marketin ofisinde ilk kez kameraya yakalanmadığını söylüyor.

MANŞETTEN YER VERDİLER

MANŞETTEN YER VERDİLER
İngiliz medyası, süpermarketin ofisinden alınan kaydı manşetten verdi. Haberlerde çalışanların isimleri yer almadı. Aldi, İngiltere'nin en büyük beşinci süpermarket zinciri.
İşte her şeyden habersiz görüntüleri çekilen ikilinin o anlarından kareler...
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Anahtar Kelimeler:
cinsellik ingiltere

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