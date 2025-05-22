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Marketlerde satılan salatalık acilen geri çağırıldı! Raflardan toplatılıyor! En az 30 kişi hastalandı

Amerika Birleşik Devletleri’nde, Bedner Growers’a ait salatalıklar salmonella kontaminasyonu şüphesi nedeniyle toplatılıyor. Son zamanlarda yayılan birçok müşteri hastalanmıştı. Yetkililer, 30 kişinin hastalandığını ve 9 kişinin hastaneye kaldırıldığını açıkladı.

Marketlerde satılan salatalık acilen geri çağırıldı! Raflardan toplatılıyor! En az 30 kişi hastalandı
Jale Uslu

Florida merkezli Bedner Growers, Inc., 29 Nisan, 19 Mayıs 2025 tarihleri arasında satışa sunulan salatalıkları piyasadan geri çekti.

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Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), geri çağrılan ürünlerle bağlantılı olarak salmonella kontaminasyonu şüphesi nedeniyle yaklaşık 30 kişinin hastalandığını ve 9 kişinin hastaneye kaldırıldığını açıkladı.

ETİKET YA DA AYIRT EDİCİ ÖZELLİĞİ YOK

Geri çağırma işleminin Delray Beach, Boynton Beach ve West Palm Beach’teki Bedner’s Farm Fresh Market şubelerinde satılan ve ayrıca bir toptancı aracılığıyla dağıtılan salatalıkları kapsadığı belirtildi. Geri çağrılan salatalıkların herhangi bir etiket ya da ayırt edici işaret taşımaması da dikkat çekti. Yetkililer, belirtilen mağazalardan salatalık satın alan müşterilere ürünü kesinlikle tüketmemeleri ve atmaları yönünde uyarıda bulundu.

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FDA'nın salgın haritasına göre en fazla hastalık bildiriminin yapıldığı eyaletler Illinois, Ohio, Kuzey Carolina ve Bedner Growers'ın evi olan Florida. FDA, etkilenen salatalıkların bir kısmının daha önce Bedner's Farm Fresh Market'in Florida'daki üç şubesinde; Boynton Beach, Delray Beach ve West Palm Beach'te satışa sunulduğunu bildirdi.

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1 MİLYONDAN FAZLA KİŞİ ETKİLENDİ

Salmonella her yıl ABD'de yaklaşık 1,35 milyon enfeksiyona neden oluyor ve bunların çoğu kirli gıdalar yoluyla gerçekleşiyor. Salmonella enfeksiyonu, gıda kaynaklı hastalıkların ve gıda kaynaklı hastalıklarla bağlantılı hastane yatışlarının ve ölümlerin önde gelen nedenlerinden biridir. Yaz aylarında, daha sıcak havalarda ve buzdolabında saklanmayan yiyeceklerde daha yaygın oluyor.

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Anahtar Kelimeler:
salatalık
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