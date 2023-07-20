MARMARA ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANI 2023! YKS ile 2 yıllık ve 4 yıllık Marmara Üniversitesi taban puanları, kontenjan ve başarı sıralamaları

Marmara Üniversitesi taban puanları, 2023 YKS sonuçları sonrası internette araştırılıyor. 17-18 Haziran tarihlerinde TYT, AYT ve YDT olmak üzere 3 oturumda düzenlenen sınavın sonuçları açıklandı. YKS tercih süreci başlayacak ve bu üniversitede eğitim görmek isteyenler taban puanı, kontenjan, başarı sıralaması gibi unsurlara dikkat edip tercih yapacak. Marmara Üniversitesi taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları internette araştırılıyor. Marmara Üniversitesi taban puanları ile ilgili ayrıntılar haberimizde...

MARMARA ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023

Marmara Üniversitesi taban puanları 2023 yılı için henüz açıklanmadı. Üniversite taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları henüz belli olmadı. Bu yıla ait puanlar üniversite yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasından sonra belli olacak. ÖSYM'nin yayımlayacağı YKS tercih kılavuzunda 2 ve 4 yıllık bölümlerin en son alım yaptığı taban ve tavan puanlar bulunacak.

MARMARA ÜNİVERSİTESİ 4 YILLIK BÖLÜMLERİN TABAN PUANLARI

MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2 YILLIK BÖLÜMLERİN TABAN PUANLARI

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

ÖSYM Başkanı Ersoy, 2023-YKS tercih işlemlerinin 27 Temmuz-8 Ağustos tarihlerinde yapılacağını duyurdu.

YKS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

YKS tercihleri için adaylar kılavuzda yer alan kurallara göre ÖSYM'nin internet sitesinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri mobil uygulamasından T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle işlem yapacak.

Geçtiğimiz sene başvuru merkezlerinden tercih işlemi yapılmamıştı. Geçen sene, ÖSYM'ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacağı aktarılmıştı. Adaylar, erişime açılan YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'na ÖSYM'nin internet sitesinden erişebilmişti.



