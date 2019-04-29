Marmaray'da akılalmaz iddialaşma! Az kalsın canından oluyordu

Olay, akşam saatlerinde Marmaray Sirkeci İstasyonunda yaşandı. İddiaya göre, iki kişinin aralarında inatlaşması sonucu, şahıslardan B.D. Marmaray treninin üzerine çıktı. Marmaray’ın üzerinde yüksek elektrik akımına kapılıp yaralanan B.D. hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

İstanbul Valiliğinden olayla ilgili yapılan açıklamada, “Bugün saat 19.00’da Marmaray Sirkeci İstasyonunda iki şahsın aralarında iddialaşması sonucu B.D. şahsın marmarayın üzerine çıktığı yüksek elektrik akımına kapılarak yaralandığı anlaşılmıştır. Yaralı B.D. Hastaneye sevk edilmiş tahkikata başlanmıştır” denildi. (AA)

