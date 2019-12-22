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Marmaris'te denizin altında büyük tehlike! Böyle görüntülendi

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
YAŞAM  | Son Güncelleme

Marmaris'te, deniz dibinde bulunan atık su tahliye sistemlerinin parçalanıp, aşındığı için çevre kirliliğine neden olduğu bildirildi. Marmaris Çevrecileri Derneği gönüllü dalgıçlarıyla, deniz dibindeki bu kirliliği fotoğraf ve video görüntüler ile tespit etti.

Marmaris'te denizin altında büyük tehlike! Böyle görüntülendi

Marmaris'e 16 kilometre mesafedeki Adaköy Mahallesi Yalancıboğaz mevkisindeki 7,5 kilometresi karada, 406 metresi de denizin 20 metre dibinde bulunan atık tahliye sistemi, suyunu Akdeniz'e döküyor. Marmaris Çevrecileri Derneği gönüllü dalgıçlarıyla, Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) sorumluluğundaki atık su tahliye sisteminde, bugüne kadar 4 kez inceleme yaptı. Derneğin gönüllü 2 dalgıcı, son incelemede 30 dakika deniz dibinde kalarak arıtma sisteminde meydana gelen arızaları ve sızdırma yapan bölümleri fotoğraflayıp, görüntüledi.

10 tahliye bacası borusundan 7'sinin kırık olduğu tespit edildi. Foseptiklerin sızdırmazlık özelliğini yitirdiği, aşınmalardan dolayı borularda çatlama ve delikler meydana geldiği belirlendi. Ayrıca arıtılmayan atık sular nedeniyle çok sayıda 'balon balığı' ve 'aslan balığı' gibi tehlikeli türlerin buralarda ürediği, bu hattan beslendiği ortaya çıktı. Dalgıçlar, incelenmek üzere deniz dibinden ve tahliye boruları çevresinden su ile çeşitli numuneler de aldı.

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'SEKİZ YILDIR ÇÖZÜM BULUNAMADI'

Marmaris Çevrecileri Derneği Başkanı Ahmet Kutengin, "Dernek olarak 2011 yılından bu yana Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi ile alanında uzman kişilerle, ilçedeki körfez ile Yalancı Boğaz'daki atık su tahliye sistemi üzerinde bilimsel inceleme yaptırıyoruz. Açık denize bırakılan atık su ve denizlerin korunması için 308 sayfalık bilimsel rapor hazırlandı. Video ve fotoğraflar çekilerek raporlara konuldu. Bu bilimsel rapor ile analizleri MUSKİ başta olmak üzere Muğla Valiliği, Marmaris Kaymakamlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve üniversitelere gönderildi. Aradan geçen 8 yılda hiçbir çözüm alınamadı. Bu yıl 4 defa deniz dibindeki arıtma sistemlerini gönüllü dalgıçlarımızla inceledik. Ne yazık ki arıtma tesisi, arıtmayan sistem haline gelmiş" dedi.

"Yaz dönemlerinde nüfus artışına bağlı olarak gerçekleşen su tüketimindeki artış, atık su oluşumundaki artışı da beraberinde getirmektedir" diyen Kutengin şunları söyledi:

"Marmaris'in doğal kaynaklarının korunması, çevre kirliliğinin önlenmesi ve halk sağlığı açısından deniz deşarjı öncesinde atık su arıtımı yapılması büyük önem taşımaktadır. Marmaris'in atık suyunun arıtması için kullanılan makine ve sistemler zamanla ömrünü tamamlamıştır. Deniz ve güneşi ile turizmin gözde ilçelerinden biri olan şehrimizde kirlilik önlenemediği takdirde çok büyük sorunlar bizleri beklemektedir" dedi.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
Marmaris adaköy atık su tahliye

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Okuyucu Yorumları 9 yorum
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kanal muğla yapar sizinkiler sorun çözülür.
herhalde atm mağdurusun
Önemli deyil para çok kanal İstanbul yapacağız.
Çevre bakanı uyuyor galiba yada görmezden geliyor yazık
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