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Marmaris'te esnaf, temsili darağacı kurarak istismarcılara idam istedi

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
YAŞAM  | 25.04.2019 09:20 | Son Güncelleme

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki Kapalı Çarşı esnafı, Çeşme Meydanı'nda temsili darağacı kurup üzerinde 'İstismara idam' yazısı asarak çocuk istismarcılarına ve tecavüzcülere idam istedi.

Marmaris şehir merkezinde bulunan Kapalı Çarşı'daki esnaflar, saat 20.30 sıralarında Çeşme Meydanı'nda bir araya geldi. Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'nde 5 yaşındaki çocuğun cinsel istismara uğradığı iddiası ve Türkiye'de artan cinsel istismarların engellenmesi, cezaların artırılması amacıyla bir araya gelen esnaf, sembolik darağacı kurdu. Kurulan darağacının üzerine 'İstismara idam' yazısı asıldı. Darağacı etrafından toplanan esnaflar, Cumhurbaşkanı ve hükümete bir an önce istismarcı, tecavüzcülere idam getirilmesi talebinde bulundu.

Grup adına DHA muhabirine açıklama yapan Feyzullah Karahatay, "İstanbul'da yaşanan olay ile ilgili bir araya geldik. Benim de ve birçok esnaf arkadaşımın da evladı var. Artık bu istismar ve tecavüzlere son verdirilmelidir. İstanbul'daki kız çocuğunun başına gelenler çok üzücü. Failin bulunup şehrin orta meydanında asılmasını istiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve hükümete çağrımız, bir an önce failler bulunsun. Çocuk, kadın ve hayvan istismarcıları cezalandırılmalıdır. Bu istismar haberleri ve yaşanan olaylardan dolayı çok üzgünüz. Televizyon açmaya korkar hale geldik. Ülkemizde çocuğumuz artık rahat dolaşamayacak mı? İlla hi yanında akrabası mı olması lazım. Bu tür tecavüzcü ve istismarcılar için idam istiyoruz" dedi.

Esnaflar, çocuk istismarına protesto etmek ve cezaların artırılması için Saat 21.00-22.00 arası sosyal medya kullanmayacaklarını söyledi. İstismarcılara idam diye tepki veren esnaflar, meydanda 10 dakika durduktan sonra işlerinin başına döndü.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
Marmaris idam
 

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