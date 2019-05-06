Mynet Trend

Marmaris'te vatandaşa çamur şoku

keremuyanik keremuyanik
TÜRKİYE GÜNCEL  | 06.05.2019 08:27 | Son Güncelleme

Marmaris'te kısa yağmur geçişleriyle beraber çamur yağdı. Çok sayıda aracın ve iş yeri tentelerinin üzeri, kahverengiye döndü.

Marmaris'te vatandaşa çamur şoku

Marmaris'te, dün saat 18.15 sıralarında hafif yağmurla birlikte çamur yağdı. 15 dakika süren yağmur geçişi ardından park halindeki motosiklet ve otomobillerin üzerinin çamur kaplandığı görüldü. Çamur yağdığını fark edenler bazıları tentelerin altına sığınırken bazıları şemsiyeleri ile yürümeyi tercih etti. Pazar günü tatilini aileleri ile birlikte mesire yerlerinde geçirdikten sonra araçlarını oto yıkamacıda temizletip park eden sürücüler şok yaşadı. Park halindeki otomobil ve motosikletlerin çamur kaplandığını gören sürücüler, oto yıkamacıların erken kapatmasıyla, ertesi günü beklemek zorunda kaldı.

METEOROLOJİ UYARMIŞTI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, dün Ege'de Kuzey Afrika kaynaklı oluşacak toz taşınımı ve çamur şeklinde yağmur konusunda vatandaşları uyarmıştı. Yapılan uyarıda, "Ege'de, Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımı beklendiğinden meydana gelecek hava kalitesinde azalma, yağmur alan yerlerde çamur şeklinde yağış olabileceği, dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

marmarise-camur-yagdi_1024_dhaphoto4

(DHA)


PARTNERİşkence gibi hayat! Sevgilisi zayıflamasını istemeyince...İşkence gibi hayat! Sevgilisi zayıflamasını istemeyince...
Ekrem İmamoğlu'ndan Deniz Gezmiş paylaşımı!Ekrem İmamoğlu'ndan Deniz Gezmiş paylaşımı!
Meteoroloji'den son dakika uyarıları geldiMeteoroloji'den son dakika uyarıları geldi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Marmaris çamur

En Çok Okunan Trend Haberler

Çocuklar görür görmez şoka girdi!

Çocuklar görür görmez şoka girdi!

Meteoroloji'den son dakika uyarıları geldi

Meteoroloji'den son dakika uyarıları geldi

Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran atasözü sorusu!

Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran atasözü sorusu!

Eski lastikleri toplayıp öyle bir şey yaptı ki...

Eski lastikleri toplayıp öyle bir şey yaptı ki...

İlginizi Çekebilir

Müzikle dolu 10 gün

Müzikle dolu 10 gün

Melih Gökçek'ten Fatih Portakal'a önce telefon sonra teşekkür!

Melih Gökçek'ten Fatih Portakal'a önce telefon sonra teşekkür!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Cuma namazında ilginç olay!

Cuma namazında ilginç olay!

Züğürt Ağa filmi Antalya'da gerçek oldu!

Züğürt Ağa filmi Antalya'da gerçek oldu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ekrem İmamoğlu'ndan Deniz Gezmiş paylaşımı!

Ekrem İmamoğlu'ndan Deniz Gezmiş paylaşımı!

Meteoroloji'den son dakika uyarıları geldi: Yağmur, rüzgar ve toz taşınımı...

Meteoroloji'den son dakika uyarıları geldi

Oyun oynarken şans eseri buldular! Çocuklar görür görmez şoka girdi!

Çocuklar görür görmez şoka girdi!

Yeni aldığı sıfır motoru çalındı, görüntüleri izleyince şoke oldu

Sıfır motoru çalındı, görüntüleri izleyince şoke oldu

Liseli Vildan geliştirdi! Güvenlik güçlerinin hayatını kurtaracak

Liseli Vildan geliştirdi! Ölümleri azaltacak...

Torbacıdan talimat: Güzel çekin televizyona çıksın

Böyle seslendi: Güzel çekin televizyona çıksın

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.