Marmaris'teki 19 Mayıs yürüyüşünde İzmir Marşı tartışması

Marmaris İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından bugün 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nın 100'üncü yılı etkinlikler kapsamında 'Gençlik Yürüyüşü' düzenlendi. '100. yıl 19 Mayıs kutlu olsun' yazılı beyaz tişört giyen ilçedeki lise ve ortaokul öğrencileri, öğretmenler ve ilçe protokolü, ellerinde Türk bayrakları ile Siteler Mahallesi'nde toplanıp, kortej eşliğinde Kordon Caddesi'ndeki Atatürk Anıtı'na yürüdü.

Yürüyüş boyunca kortejin önündeki araçtan Mehter Marşı, Genç Osman Marşı ve 15 Temmuz Marşı çalındı. Korteje katılanlanlar, Marmaris Belediyesi önüne kadar marşlara eşlik etti.

PROGRAMDA YOKTU

Kortejin arka kısımındaki yaklaşık 50 öğrenci, buradan sonra yaklaşık 2 kilometre boyunca programın dışına çıkıp, İzmir Marşı'nı okudu.

İZMİR MARŞI'NI OKUYAN ÖĞRENCİLERE TEPKİ

İddiaya göre, Marmaris İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü B.E., öğrencileri çalınan marşlara eşlik etmeleri, farklı bir marş söylemeleleri için uyardı. Ancak, uyarıya aldırış etmeyen öğrenciler, İzmir Marşı'nı söylemeye devam etti. Şube Müdürü B.E., bunun üzerine bu defa yüksek sesle öğrencileri tekrar uyardı. Bu sırada bazı öğrenciler de "15 Temmuz Marşı önemli değil mi, şehit verdik" diyerek, İzmir Marşı'nı okuyan öğrencilere tepki gösterdi.