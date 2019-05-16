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Marmaris'teki 19 Mayıs yürüyüşünde İzmir Marşı tartışması

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 16.05.2019 11:06 | Son Güncelleme

Marmaris'te'te, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nın 100'üncü yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen yürüşte, programda bulunmamasına rağmen 50 kişilik öğrenci grubunun İzmir Marşı'nı okuması, gerginliğe yol açtı. Öğretmenlerin uyarısına karşın marşı okumaya devam eden gruba, bazı öğrenciler, "15 Temmuz Marşı önemli değil mi, şehit verdik" diyerek tepki gösterdi. Öğrenciler arasında tartışma yaşanırken, gerginliği araya giren eğitimciler yatıştırdı.

Marmaris'teki 19 Mayıs yürüyüşünde İzmir Marşı tartışması

Marmaris İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından bugün 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nın 100'üncü yılı etkinlikler kapsamında 'Gençlik Yürüyüşü' düzenlendi. '100. yıl 19 Mayıs kutlu olsun' yazılı beyaz tişört giyen ilçedeki lise ve ortaokul öğrencileri, öğretmenler ve ilçe protokolü, ellerinde Türk bayrakları ile Siteler Mahallesi'nde toplanıp, kortej eşliğinde Kordon Caddesi'ndeki Atatürk Anıtı'na yürüdü.

Yürüyüş boyunca kortejin önündeki araçtan Mehter Marşı, Genç Osman Marşı ve 15 Temmuz Marşı çalındı. Korteje katılanlanlar, Marmaris Belediyesi önüne kadar marşlara eşlik etti.

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PROGRAMDA YOKTU

Kortejin arka kısımındaki yaklaşık 50 öğrenci, buradan sonra yaklaşık 2 kilometre boyunca programın dışına çıkıp, İzmir Marşı'nı okudu.

İZMİR MARŞI'NI OKUYAN ÖĞRENCİLERE TEPKİ

İddiaya göre, Marmaris İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü B.E., öğrencileri çalınan marşlara eşlik etmeleri, farklı bir marş söylemeleleri için uyardı. Ancak, uyarıya aldırış etmeyen öğrenciler, İzmir Marşı'nı söylemeye devam etti. Şube Müdürü B.E., bunun üzerine bu defa yüksek sesle öğrencileri tekrar uyardı. Bu sırada bazı öğrenciler de "15 Temmuz Marşı önemli değil mi, şehit verdik" diyerek, İzmir Marşı'nı okuyan öğrencilere tepki gösterdi.

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'BİZ AYIP ETMEDİK. 15 TEMMUZ DEĞİL 19 MAYIS KUTLANIYOR'

Atatürk Anıtı önünde gelindiğinde, burada 15 Temmuz Marşı çalınmasına rağmen 50 kişilik öğrenci grubu, ellerindeki dev Türk bayraklarını sallayıp, burada da çember oluşturarak İzmir Marşı'nı söylemeyi sürdürdü. Bunun üzerine tartışma yaşandı. Bu sırada İzmir Marşı'nı söyleyenlerden, özel okulda okuyan bir öğrenci, kendisini uzaklaştırmak isteyen öğretmenlerine "Biz ayıp etmedik. 15 Temmuz değil, 19 Mayıs kutlanıyor" diyerek, tepki gösterdi.

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Öğretmenlerin öğrencileri sakinleştirmesinin ardından, yürüyüşe katılanlar Atatürk Anıtı önünde hep birlikte saygı duruşunda bulunup, İstiklal Marşı'nı okudu. Anıta çelenk sunulmasının ardından tören sona erdi.

Yetkililer, yürüyüşte yaşanan gerginlik konusunda bir açıklama yapmadı.

(DHA)


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19 mayıs 19 Mayıs yürüyüşü İzmir Marşı Marmaris

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Okuyucu Yorumları 13 yorum
UYUTUN MİLLETİ UYUTUN SENELERCE UYUTTUNUZ İZMİR MARŞI DİYEREK .. ASLI ASTARI???????????????? Rahmetli Etem Bey marşın İzzettin Hümayi'ye ait olduğunu yazdı fakat eseri “İzmir” değil, “Kafkasya Marşı” adı ile yayınladı ve bestenin sonraki senelerde “İzmir'in dağlarında....” ve bazen de “İnönü dağlarında....” diye okunduğunu hatırlattı.
Bu KEMALİSTLER YOKMU koskoca enver paşaya yapılmış 1 dünya harbindeki. kafkasya MARŞI değiştirilerek izmir MARŞI yapılmış ama YERSEN
Öğrenciler çok güzel cevap vermişler;19 Mayıs kutlanıyor,diye.Bir de çok merak ediyorum:Bu İZMİR MARŞI bazılarına niye bu kadar batıyor ???
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