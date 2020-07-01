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Marmelatların en güzeli: Ayva marmelatı tarifi

sebboy sebboy
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Ayva, herkesin ilk bakışta elmaya benzettiği ama ısırdığında hayal kırıklığına uğradığı bir meyve. Ekşimsi tadı ve ağzınızı buruşturan dokusu ise cabası. Yine de vazgeçilmez bir meyve olan ayva, oldukça da uzun bir geçmişe sahip.

Marmelatların en güzeli: Ayva marmelatı tarifi

Akdeniz ülkeleri 4.000 yıldan uzun bir süredir ayva yetiştiriyor ve birçok farklı alanda kullanıyor. Parfüm ve baldan tutun da çiçek tacına kadar akla gelebilecek her türlü şey. Zaten nenelerimizin de gözde malzemelerinden bir tanesi. Küçükken yediğimiz ayvaları unutmadık tabii ki. İşte sizi çocukluğunuza döndürecek bir ayva marmelatı tarifi!

Ayva Marmelatı Tarifi

Malzemeler

1,5 kg ayva
5 su bardağı su
5 adet ikiye bölünmüş limon
6 su bardağı toz şeker

Tarif

Nemli bir bez yardımıyla ayvaların dışlarını silin ve kabuklarının üstündeki tüycüklerden kurtulun. Ayvaları dörtlü parçalar halinde kesin ve içlerini temizleyin. Çıkan çekirdekleri ve tohumları bir bezin içine dizerek bağlayın ve bir beze haline getirin.
Ayvaları doğrayın ve tencereye koyun. Üzerine suyu ekleyin.
Limonları incecik doğrayın ve tencereye ekleyin. Reçel yaparken doğradığınız incelik en iyisi.
Ayvalar iyice yumuşayana kadar yaklaşık 40-60 dakika boyunca pişirin. Aşırı kaynatmamaya dikkat edin.
Şekerleri eklemeden önce düşük ısıya aldığınız fırında ya da bir mikrodalgada 1-2 dakika boyunca ısıtın. Ardından ısıtılmış şekeri tencereye ekleyin.
Ayvalar güzel bir pembe renk alana kadar kaynatmaya devam edin. Buzdolabında soğutulmuş bir tabakta marmelatı test etin. Eğer çabucak kabuk bağlıyorsa ve topaklı bir şekilde tabaktan kayıyorsa marmelatınız hazır demektir.
Ayva marmelatını sterilize edilmiş kavanozlara (kaynar suda bekletilmiş) dökün ve kapaklarını kapatın. Kapakları steril tutmak ve kavanozları mühürlemek için bir bez yardımıyla (ellerinizi yakmamak için) kavanozları ters çevirin ve 2 dakika boyunca o şekilde bırakın.
Kavanozlar soğuduğunda üzerlerini silip etiket yapıştırabilirsiniz. Serin bir yerde saklayın, en az 12 ay dayanacaktır.

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