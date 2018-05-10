Marouane Fellaini: Beşiktaş ile anlaştım

Son dönemde Türk takımlarının gündeminde olan Fellani'nin Beşiktaş ile anlaştığı iddia edildi. İngiliz basınına göre Fellaini, Mourinho ile konuşarak M.United'ten ayrılma kararlılığını bildirdi. Beşiktaş'la anlaştığı söyleyen Belçikalı oyuncunun hocasına, "Kariyerime başka takımda devam etmek istiyorum" dediği belirtildi. Belçikalı Fellaini'ye başka teklifler de var. (AKŞAM)
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