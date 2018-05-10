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Marouane Fellaini: Beşiktaş ile anlaştım

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 10.05.2018 14:09 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ın transfer gündeminde olan Belçikalı yıldız Fellaini, hocası Mourinho'ya kariyerine başka bir takımda devam etmek istediğini söyledi.

Marouane Fellaini: Beşiktaş ile anlaştım

Son dönemde Türk takımlarının gündeminde olan Fellani'nin Beşiktaş ile anlaştığı iddia edildi. İngiliz basınına göre Fellaini, Mourinho ile konuşarak M.United'ten ayrılma kararlılığını bildirdi. Beşiktaş'la anlaştığı söyleyen Belçikalı oyuncunun hocasına, "Kariyerime başka takımda devam etmek istiyorum" dediği belirtildi. Belçikalı Fellaini'ye başka teklifler de var. (AKŞAM)

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Anahtar Kelimeler:
fellaini Beşiktaş Spor Toto Süper Lig mourinho

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