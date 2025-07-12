Mynet Trend

BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Mars'ta eski nehir keşfedildi! 3,7 milyar yıl önce daha farklıymış...

Bilim insanları, Mars’ın güney yüksek arazilerinde yaklaşık 16 bin km uzunluğunda eski nehir yatakları izine rastladı.

Mars'ta eski nehir keşfedildi! 3,7 milyar yıl önce daha farklıymış...

Open University doktora öğrencisi Adam Losekoot ve ekibi, NASA’nın Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) ve Mars Global Surveyor uydularının çektiği yüksek çözünürlüklü görüntülerde eski nehir yataklarının izini tespit etti. İncelenen alanın, yaklaşık 10 milyon kilometrekarelik bir yüzeyi kapsadığı belirtildi.

Mars ta eski nehir keşfedildi! 3,7 milyar yıl önce daha farklıymış... 1

Araştırmacılar, Mars’ın Noachis Terra (Nuh’un Toprakları) adlı bölgesinde, ‘fluvial sinuöz sırtlar’ olarak bilinen jeolojik yapıların izini sürdü. Bu yapılar, zamanla sertleşen ve çevresindeki daha yumuşak zemin aşındıkça yüzeye çıkan, antik nehir yataklarına ait tortul tabakalar.

KRATER DUVARINI AŞARAK AKIYOR

Bazı buzul nehirleri birkaç yüz metre genişliğinde ve 3-4 kilometre uzunluğundayken, daha büyük yapılar yaklaşık 1,6 km daha geniş olabiliyor. MRO görüntülerinde, bazı nehirlerin kraterlerin içine girip buraları doldurduğu ve ardından krater duvarını aşarak akmaya devam ettiği gözlemlendi.

Mars ta eski nehir keşfedildi! 3,7 milyar yıl önce daha farklıymış... 2

Keşif, Mars’ın 3,7 milyar yıl önce bugünkü kurak çehresinden çok farklı bir yüzeye sahip olduğunu gösteriyor. O dönemde gezegenin atmosferi daha kalındı ve yüzeyinde sıvı su bulunabiliyordu. Fakat Mars’ın manyetik alanı zamanla zayıflayınca, Güneş rüzgarları atmosferi aşındırdı ve su büyük ölçüde uzaya kaçtı. Bu yeni bulgular, Mars’ta yaşam için gerekli koşulların geçmişte daha yaygın olabileceğini gösterirken, gezegendeki suyun zaman içindeki evrimini daha iyi anlamamıza da katkı sağlıyor.

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
UNESCO listesindeydi! 852 yıllık gelenek iptal edildi! Nedeni de...UNESCO listesindeydi! 852 yıllık gelenek iptal edildi! Nedeni de...
Babasının kafasını kesip YouTube'a yüklemişti! Cezası belli olduBabasının kafasını kesip YouTube'a yüklemişti! Cezası belli oldu

Anahtar Kelimeler:
Mars
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
PKK'lı teröristlerin silah yakması sonrası merak edilen o soru yanıt buldu! "Havanın kararmasını beklediler"

PKK'lı teröristlerin silah yakması sonrası merak edilen o soru yanıt buldu! "Havanın kararmasını beklediler"

Osimhen transferi çığırından çıktı! İtalyan basını duyurdu: Ölüm tehditleri alıyor

Osimhen transferi çığırından çıktı! İtalyan basını duyurdu: Ölüm tehditleri alıyor

Su şişesi yüzünden iki kişi kör oldu! O markanın binlerce ürünü toplatılıyor!

Su şişesi yüzünden iki kişi kör oldu! O markanın binlerce ürünü toplatılıyor!

UNESCO listesindeydi! 852 yıllık gelenek iptal edildi! Nedeni de...

UNESCO listesindeydi! 852 yıllık gelenek iptal edildi! Nedeni de...

Mars'ta keşfedildi! Krater duvarını aşarak akıyor...

Mars'ta keşfedildi! Krater duvarını aşarak akıyor...

Bu çift, tamamen çıplak barlara gidiyor! "Arabada soyunup giriyoruz..."

Bu çift, tamamen çıplak barlara gidiyor! "Arabada soyunup giriyoruz..."

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.