Mars’ta yaşanan devasa çığ görüntüleri hayrete düşürdü

ABD’nin uzay çalışmaları konusunda sayılı üniversitelerinden olan Arizona Üniversitesi’nden Candy Hansen’in ifade ettiğine göre Mayıs ayı içerisinde Mars'ın kuzey kutbunda çığ meydana geldi. Üniversitede çalışan Mars keşif görevi ekibi mühendisleri görüntüleri yayınladı.

Üniversitedeki araştırma grubu tarafından ifade edildiğine göre bu tür olaylar Mars yüzeyinde sıklıkla yaşanıyor. Her ne kadar sıradan bir olay gibi görünse bile, insanlığın bu gezegene yerleşmesi için son derece önemli veriler elde ediliyor.

Bundan kısa bir süre önce Mars’ın kutup bölgesine düşen bir meteor verdiği hasar bakımından gösterilmişti. Tüm bu olaylar sayesinde Mars ile ilgili ortaya çıkan doğa olayları daha net bir şekilde görülebiliyor. Peki sizce Mars, doğal koşulları bakımından yaşamaya elverişli mi?

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