Mars'taki bu görüntülerin esrarı yıllardır çözülemiyor!

Dikkatlice bakıldığında insanları şaşırtan aynı zamanda korkutan sır dolu fotoğraflar...

Bilim insanları Mars'taki bu görüntünün esrarını yıllardır çözemiyor!

NASA'nın yıllar önce paylaştığı bu görüntünün esrarı çözülemiyor. Dikkatle bakın, ne görüyorsunuz?

NASA'nın paylaştığı orijinal fotoğraf... Uzaktan pek bir şey belli olmuyor.

Şimdi biraz daha fotoğrafı yakınlaştıralım. Garip bir şey göze çarpıyor.

Fotoğrafı yaklaştırmaya devam ediyoruz. Hala ne olduğunu anlaşılmıyor...

Fotoğrafın en yakın hali de bu... Yıllardır esrarı çözülemeyen ve Mars'ta bazı canlıların yaşadığı şüphesi uzun yıllardır UFO meraklılarınca tartışılıyor.

NASA'nın Mars'tan çektiği tek tuhaf görüntü bu değil elbette! Şimdi bu görüntüye dikkatle bakın. Gözleri aldatan bu görüntünün ne olduğu halen anlaşılamazken, NASA'lı bilim insanları bu konuda herhangi bir açıklamada bulunmadı.

Mars'tan gelen bir diğer görüntü... Hâlen ne olduğu anlaşılmayan tabut görüntüsü... NASA'lı bilim insanlarının çözemediği bu görüntüde tabut dikkat çekiyor; gerçekte ne olduğu ise henüz anlaşılmış değil!

Bir insan silüeti...

Görünen objenin bir timsahtan farkı yok.

Görünen objenin bir timsahtan farkı yok.

Curiosity'nin çektiği fotoğraflardan birine yakından bakıldığında daha çok tropikal iklimde yaşamını sürdüren iguana benzeri bir cisim dikkat çekiyor.

Her ne kadar bilim adamları bunların birer kaya parçası olduğunu dile getirse de fotoğrafı görenler NASA'nın kendilerinden gerçekleri gizlediğini düşünüyor.

Mars yüzeyinde bulunan uzay aracı Curiosity tarafından çekilen fotoğrafa dikkatli bakıldığında ortalara doğru alt taraflarda tıpkı balığı andıran bir nesne göze çarpıyor.

Peki ya bu görüntü? Bakın fotoğraftaki okun gösterdiği şey aslında ne?

Bunun bir gök taşı olduğu düşünülüyor. Meteorun, Mars'a yakın olan Asteroid Kuşağı'ndan geldiği tahmin ediliyor.

Dış kısmının sıradan meteorlardan çok daha düz ve pürüzsüz olmasının nedeni ise, atmosfere giriş yaptığı sırada sürtünmeden kaynaklanan ısı artışıyla erimiş olması.

Mars'taki tuhaf yüzler...

Kalpler...

Hep varlığı tartışılagelen bir uzaylı kafa iskeleti sanki...

NASA'nın Mars'tan Dünya'ya geçtiği bir başka görüntüde ise objektife yakalanan objenin ayıyı andırdığı iddia edilmişti.

Mars yüzeyinde; gözlere, bir buruna, üst çeneye ve iyi korunmuş bir kafa tasına sahipmiş gibi duran tuhaf biçimli bir kaya dikkat çekiyor.

NASA'nın Mars'tan yayınladığı fotoğraflardaki bir detay sosyal medyada olay yaratmış, NASA'nın keşif aracı Curiosity'nin çektiği fotoğraftaki görüntü uzayda saklanan kadına benzetilmişti.

Bu da aynı objenin farklı bir açıdan görüntüsü...

Yine NASA'nın yayınladığı bu görüntü örümceğe ve yengeçe benzetildi.

Ceres'te esrarengiz ışıklar NASA uzay aracı Dawn'ın yörüngesine yaklaştığı cüce gezegen Ceres'ten elde edilen en son fotoğrafta, gök cisminin yüzeyinde esrarengiz ışıklar dikkat çekti. NASA, ilk gözlemlerde Ceres'in yüzeyinde sadece bir ışık görüldüğünü, en son gözlemde ise iki ışığın belirlenmesinin son derece kafa karıştırıcı olduğunu belirtti.

NASA tarafından yapılan açıklamada bilgi veren Almanya'nın Max Planck Güneş Sistemi Araştırma Enstitüsü'nden Andreas Nathues, "Bu tamamen beklenmedik ve sırrını henüz bilmediğimiz bir durum... Daha parlak olan nokta, kameramızla görüntülemek için çok küçük. Ancak küçük olmasına rağmen Ceres üzerindeki en parlak yeri temsil ediyor" dedi.

Mars'ta topun ne işi var? Curiosity’nin çektiği fotoğraflar arasında düz bir kayanın yüzeyinde, mükemmel bir küre şeklindeki bir ‘top’ görülüyor. Biraz tozlu olmakla birlikte, aslında çevresindeki diğer kayalardan farklı bir rengi olduğu da görülebiliyor.

NASA’daki bilimadamları ise bu fotoğrafta görülen objenin insan ya da uzaylı yapımı bir top olmadığını, yalnızca ‘katılaşma’ yoluyla oluşan bir kayacık olduğunu ifade ediyor.

Fotoğraftaki obje ilk bakışta Ortaçağ’da kullanılan gülleleri hatırlatıyor. Beynimiz, fotoğraftaki nesnenin insan yapımı (Ya da belki de uzaylı yapımı!) bir top olduğunu bize söylese de, muhtemelen bu yalnızca, inanılmaz aşamalardan geçerek oluşmuş normal bir kaya.

Mars'ta UFO mu var? NASA'nın yayınladığı bir başka fotoğraf da tartışmalara neden oldu. Uzun süredir Mars'ta bulunan Curiosity isimli aracın çektiği görüntülerde UFO olduğu düşünülen beyaz bir nokta dikkat çekiyor. Peki gerçekten de bu mümkün mü?