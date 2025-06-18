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Mars'taki görüntü merak uyandırdı! Canlı bir mantar türü mü? Uzmanlar açıkladı...

UFO avcısı Scott Waring’in “mantara benziyor” diyerek dikkat çektiği Mars fotoğrafına bilim insanları temkinli yaklaştı. Uzmanlara göre, görüntüdeki yapı sadece doğal bir kaya oluşumu ve Mars yüzeyinde yaşam ihtimali son derece düşük.

Mars'taki görüntü merak uyandırdı! Canlı bir mantar türü mü? Uzmanlar açıkladı...
Çiğdem Sevinç

NASA’nın Mars yüzeyinde çektiği bir fotoğrafta görülen, mantara benzeyen kaya oluşumu UFO araştırmacısı Scott Waring’in dikkatini çekti. Waring, görüntünün yaşam izlerine işaret edebileceğini savunarak, NASA’nın bu durumu görmezden gelmesini eleştirdi.

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BENZERLERİ VAR

Ancak bilim insanları bu iddiaya temkinli yaklaşıyor. Birmingham Üniversitesi’nden Dr. Gareth Dorrian, şeklin sadece üst üste binmiş kayalardan ibaret olduğunu ve Dünya’da da benzerlerinin görüldüğünü belirtti. Uzmanlara göre, oluşumun mantar değil, rüzgar erozyonuyla şekillenmiş bir kaya ya da mineral birikintisi olması daha olası.

Mars’ın düşük atmosfer basıncı, yüksek radyasyon seviyesi ve aşırı sıcaklık farkları, yüzeyde yaşam ihtimalini neredeyse imkânsız hale getiriyor.

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Anahtar Kelimeler:
Mars NASA
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