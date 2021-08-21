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Marsilya kapıyı çaldı: Mustafa Muhammed!

21.08.2021 18:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'ın satın alma opsiyonuna sahip olduğu Mısırlı golcü Mustafa Muhammed için Fransız kulübü Olimpik Marsilya, sarı kırmızılı kulübün kapısını çaldı.

Marsilya kapıyı çaldı: Mustafa Muhammed!

Olimpik Marsilya'nın, Mısırlı golcü Mustafa Muhammed için Galatasaray'ın kapısını çaldığı iddia edildi.

Fransa'dan France Football ve Marsilya yerel gazetesi Le Phoceen'in haberlerine göre; Dario Benedetto'nun Elche'ye gönderilmesi sonrası santrfor hattında sadece Arkadiusz Milik'e sahip olan ancak Milik'in en erken eylül sonuna kadar sürecek sakatlığı ve problemli sakatlık geçmişi nedeniyle en az 1 forvet daha kadrosuna katmak isteyen Marsilya yönetimi, Mustafa Muhammed'i transfer listesinin ilk sırasına yazdı.

Le Phoceen'de yer alan detaya göre; Marsilya Başkanı Pablo Longoria, bu transfer için Galatasaray ile temasa geçti.

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"AL-SAT" FORMÜLÜ

Galatasaray'ın satın alma opsiyonlu kiraladığı Mustafa içinse 'al-sat' formülü üzerinden konuşuldu. Galatasaray'ın satmaya yanaşması halinde 4 milyon dolarlık opsiyonu kullanabileceği ve ardından Mısırlı golcüyü Marsilya'ya satabileceği vurgulandı.

Haberde Marsilya'nın teklifi veya Galatasaray'ın talebine dair bir detay yer almadı.

SÖRLOTH PAHALI GELDİ

Öte yandan, Marsilya ile adı anılan RB Leipzigli Alexander Sörloth için Fransızların transferden çekildiği de Le10Sport'ta yer aldı. RB Leipzig'in istediği ücretler ve Norveçli golcünün maaş taleplerinin Marsilya tarafından fazla bulunduğu kaydedildi. Marsilya Başkanı Pablo Longoria'nın bu transferi rafa kaldırdığının altı çizildi.


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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü Mostafa Mohamed
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