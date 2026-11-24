Marsilya ve Levski Sofya, 26 Kasım 2026 saat 20:45'te Orange Velodrome'da karşı karşıya gelecekler.
Bu maçta, Marsilya ve Levski Sofya, UEFA Avrupa Ligi’nde karşı karşıya geliyor. İki takım da grupta iyi sonuçlar almak için galibiyet peşinde olacak.
Marsilya (UEFA Avrupa Ligi) son 4 maçta 1 galibiyet ve 3 mağlubiyet alırken 2 gol atıp 6 gol yedi. (Fransa Ligue 1) son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 mağlubiyet alırken 15 gol atıp 9 gol yedi. Ligde 18 puanla 5. sırada.
Levski Sofya (UEFA Avrupa Ligi) son 4 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alırken 4 gol atıp 3 gol yedi. (Bulgaristan 1. Ligi) son 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alırken 8 gol atıp 5 gol yedi.
Marsilya, son beş maçında 4 galibiyet alarak güçlü bir form yakaladı. Ancak, UEFA Avrupa Ligi'nde son dört maçta sadece 1 galibiyet elde edebildi ve 6 gol yedi.
Marsilya kadrosunda Derek Cornelius (Sakat - Kalçasından Sakat), Emerson (Sakat - Diz Sakatlığı) ve Pierre-Emile Höjbjerg (Şüpheli) yer almıyor.
Levski Sofya kadrosunda Mustapha Sangare (Yok - Statü Gereği), Radoslav Kirilov (Sakat - Diz Sakatlığı), Petko Hristov (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) ve Oliver Kamdem (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) yer almıyor.
Amine Gouiri, Marsilya'nın şu ana kadar 8 golle en iyi performans sergileyen oyuncusu. Bu yüzdendir ki hücum hattında önemli bir rol oynuyor.
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