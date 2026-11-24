UEFA Avrupa Ligi Marsilya Perşembe 20:45 Levski Sofya

Marsilya ve Levski Sofya, 26 Kasım 2026 saat 20:45'te Orange Velodrome'da karşı karşıya gelecekler.

Bu maçta, Marsilya ve Levski Sofya, UEFA Avrupa Ligi’nde karşı karşıya geliyor. İki takım da grupta iyi sonuçlar almak için galibiyet peşinde olacak.

Lig Durumu Marsilya 5. Fransa Ligue 1 O 11 G 6 B 0 M 5 P 18 24 Attığı Gol 17 Yediği Gol +7 Averaj Gol Durumu (Toplam) Marsilya 24 / 17 İç Saha / Deplasman Performansı M Marsilya İç saha Oynanan Maç 6 G / B / M 3 / 0 / 3 Gol 15 – 11

Marsilya (UEFA Avrupa Ligi) son 4 maçta 1 galibiyet ve 3 mağlubiyet alırken 2 gol atıp 6 gol yedi. (Fransa Ligue 1) son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 mağlubiyet alırken 15 gol atıp 9 gol yedi. Ligde 18 puanla 5. sırada.

Levski Sofya (UEFA Avrupa Ligi) son 4 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alırken 4 gol atıp 3 gol yedi. (Bulgaristan 1. Ligi) son 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alırken 8 gol atıp 5 gol yedi.

Takımların güncel form bilgileri Marsilya M G G G G tüm kulvarlar Marsilya 2-3 Le Mans Fransa Ligue 1 M

Lens 1-2 Marsilya Fransa Ligue 1 G

Bayer Leverkusen 0-1 Marsilya UEFA Avrupa Ligi G

Marsilya 2-0 Toulouse Fransa Ligue 1 G

Marsilya 4-3 Havre AC Fransa Ligue 1 G Levski Sofya tüm kulvarlar Levski Sofya 4-1 Lokomotiv 1929 Bulgaristan 1. Ligi G

Levski Sofya 0-3 CSKA Sofya Bulgaristan 1. Ligi M

Levski Sofya 1-0 Jagiellonia Bialystok UEFA Avrupa Ligi G

Dunav Ruse 0-1 Levski Sofya Bulgaristan 1. Ligi G

Arda Kardzhali 1-1 Levski Sofya Bulgaristan 1. Ligi B

Maç öncesi değerlendirme

Marsilya, son beş maçında 4 galibiyet alarak güçlü bir form yakaladı. Ancak, UEFA Avrupa Ligi'nde son dört maçta sadece 1 galibiyet elde edebildi ve 6 gol yedi.

Eksik Oyuncular Marsilya 3 eksik Derek Cornelius Emerson Pierre-Emile Höjbjerg Levski Sofya 4 eksik Mustapha Sangare Radoslav Kirilov Petko Hristov Oliver Kamdem

Marsilya kadrosunda Derek Cornelius (Sakat - Kalçasından Sakat), Emerson (Sakat - Diz Sakatlığı) ve Pierre-Emile Höjbjerg (Şüpheli) yer almıyor.

Levski Sofya kadrosunda Mustapha Sangare (Yok - Statü Gereği), Radoslav Kirilov (Sakat - Diz Sakatlığı), Petko Hristov (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) ve Oliver Kamdem (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) yer almıyor.

Lig Performansıyla Öne Çıkan Oyuncular Amine Gouiri Marsilya 8 Gol 4 Asist Igor Paixao Marsilya 3 Gol 1 Asist Amine Harit Marsilya 3 Gol 1 Asist Himad Abdelli Marsilya 3 Gol 0 Asist

Amine Gouiri, Marsilya'nın şu ana kadar 8 golle en iyi performans sergileyen oyuncusu. Bu yüzdendir ki hücum hattında önemli bir rol oynuyor.