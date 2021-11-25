Marsilya'nın 6 numarası kim? Matteo Guendouzi ne yaptı? GS taraftarı neden tepki gösteriyor?

Galatasaray, bugün kendi sahasında Marsilya'yı ağırlıyor. Marsilya'nın 6 numarası Matteo Guendouzi, sarı kırmızılı takım taraftarlarından büyük tepki aldı. Olay sonrası oyuncunun tepki almasının sebebi merak konusu oldu. İşte tepkinin nedeni...

MARSİLYA'NIN 6 NUMARASI MATTEO GUENDOUZİ NEDEN TEPKİ ALDI?

Galatasaray taraftarı, ilk maçta Patrick van Aanholt ile sorun yaşamış olan Matteo Guendouzi'ye tepki gösterdi. İlgiyle takip edilen maçta top Marsilya’nın 6 numaralı oyuncusu Matteo Guendouzi'ye geldiğinde sarı kırmızılı taraftarlar ıslık ile yuhalama yaparak tepkisini gösterdi.

Ayrıca Nef Stadyumu’nda Marsilya ile oynanan UEFA Avrupa Ligi maçında ilk yarıda köşe vuruşu kullanmaya giden Fransız ekibin 6 numaralı oyuncusu Matteo Guendouzi'ye sarı kırmızılı tribünlerden yabancı madde de atıldı.

Top her Matteo Guendouzi'nin ayağına geldiğinde sarı kırmızılı taraftarlar büyük tepki gösterdi.

Sosyal medyada da olay hakkında pek çok yorum gelirken, kimi kullanıcı kendi yorumunu şöyle paylaştı:

MATTEO GUENDOUZİ KİMDİR?

Matteo Elias Kenzo Guendouzi Olié yani Fransızca telaffuzuyla 'mateo ɡɛnduzi' 14 Nisan 1999 doğumludur. Guendouzi, daha önce Hertha BSC takımında orta saha pozisyonunda görev yapmaktaydı. Fransız futbolcu şimdilerde Olympique Marsilya'da 6 numarada ve orta sahada oynamakta.



