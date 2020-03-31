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Marsilya'nın eski başkanı Pape Diouf, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti!

FRANSA HABERLERİ  | 31.03.2020 23:26 | Son Güncelleme

Koronavirüs salgını tüm dünyaya yayılırken, spor dünyasından birçok ünlü isim de hastalığa yakalanmaya devam ediyor... Fransa'nın dev kulüplerinden Marsilya'nın eski başkanı Pape Diouf'tan kötü haber geldi.

Marsilya'nın eski başkanı Pape Diouf, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti!

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını binlerce insanın ölümüne neden olurken, birçok ünlü isim de hastalığın pençesine düşmüş durumda... Spor dünyasından birçok ismi etkileyen hastalığa Marsilya'nın eski başkanı Pape Diouf'un da yakalandığı açıklanmıştı.

Fransız basınında yer alan habere göre; 68 yaşındaki Diouf'un durumunun kötüye gittiği ve cumartesi gününden bu yana Senegal'in başkenti Dakar'da solunum cihazına bağlı olarak yaşam savaşı verdiği ifade edilmişti.

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KÖTÜ HABER GELDİ

4 gündür solunum cihazına bağlı olarak yoğun bakımda savaş veren Pape Diouf'tan kötü haber geldi. Koronavirüse yakalanan Marsilya eski başkanı Pape Diouf yaşamını yitirdi. Pape Diouf, Dakar'dan Fransa'nın en büyük kent hastanelerinin yer aldığı Nice'a tıbbi uçakla geri gönderilecekti ancak durumu kötüleşti ve Senegal'de hayatını kaybetti.

ÇARŞAMBA GÜNÜ FRANSA BÜYÜKELÇİLİĞİ TARAFINDAN ALINACAKTI

Çarşamba günü Senegal'deki Fransız Büyükelçiliği tarafından kiralanan özel bir uçakla Fransa'ya götürülüp tedavisine orada devam edilecekti.

Diouf, Fransa Ligue 1 ekibi Marsilya'da 2005 ile 2009 yılları arasında başkanlık görevini üstlenmişti.

DİOUF NERELİYDİ?

Diouf, Çad'ın Abéché şehrinde Senegalli bir aileden doğmuştur. Ailesi Diouf'un doğumundan kısa bir süre sonra Senegal'e dönmüşlerdir.

ABECHE NEREDEDİR?

Abéché, Çad'ın dördüncü büyük şehridir. Nüfusunun büyük çoğunluğu müslümandır. 1993 sayımına göre 54.628 olarak bilinen nüfusu, başta Darfur olmak üzere doğudaki istikrarsız bölgelerden kaçanların oluşturduğu göç dalgalarıyla artış göstermiştir.

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