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Film senaryosu değil! Profesör uyuşturucu satıcısı çıktı

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İLGİNÇ HABERLER  | 19.06.2019 16:08 | Son Güncelleme

Marsilya'daki bir üniversitede görevli olan bir profesör, 2013 yılından bu yana ayda 400 gram kokain sattığını ve bunun yanında bazı satıcılara kokain sağladığını itiraf etti.

Film senaryosu değil! Profesör uyuşturucu satıcısı çıktı

"5 gramla başladı, daha sonra 10, 15, 20 gramla devam etti" diyen profesör, Marsilya Ceza Mahkemesi'nde verdiği ifadede 2013 yılında Marsilya bölgesindeki büyük bir kokain tedarik ağına dahil olduğunu itiraf etti.

50 yaşındaki profesörün yargılaması, haftalık olarak birkaç kilo kokain sağladığından şüphelenilen diğer sanıklarla birlikte yapıldı.

Profesörün evinde yapılan arama sonucunda bir adet hassas tartı ile yüzde 88 oranında saf eroin olduğu öğrenilen ve toplamda 350 gram ağırlığında iki taş eroin bulundu.

Mahkeme Başkanı Patrick Ardid, "Bu uyuşturucu henüz elden geçmedi, Kolombiyalı kaçakçıların teslim ettikleri saflıkta" ifadelerini kullandı.

Başlangıçta yalnızca kullanıcı olduğunu söyleyen ve "Şenlikli bir ortamda dört ila beş vuruş yapıyordum" diyen profesör, ayda 400 gram kokain sattığını kabul etti.

'KOLAY PARA BENİ CEZBETTİ'

Ayda ortalama 2 bin euro kazandığını söyleyen profesör, maaşının iki katını kazandığını söyleyerek "Kolay para beni cezbetti" ifadelerini kullandı. Öğretmenin, kazandığı parayla Japonya, New York, Tayland gibi ülkelere seyahatlerde bulunduğu öğrenildi.

Satışlarda şüphe çekmemek için rakam odaklı ayrıntılı bir sistem kuran profesörün hazırladığı düzene göre, alıcılar kendisine çeşitli rakamlar bulunan SMS'ler atıyor ve her rakam 5'er gram uyuşturucuyu temsil ediyor. Böylelikle, her alıcının istediği miktar öğrenilmiş oluyor.

Öte yandan bir yetkili tarafından yapılan açıklamada, profesörün hapishaneye geri dönmekten korktuğu öğrenildi. Profesör hakkındaki kararın 25 Haziran Salı günü verilmesi bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
marsilya profesör uyuşturucu

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