Mart ayında karla mücadele! 3 metre...

Bugün öğlen saatlerinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilerken, İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri kış boyunca gece gündüz çalışmalarını aralıksız sürüyor. İlçeye bağlı 35 kilometre uzaklıkta bulunan Pınargözü köyünde 3 metreye yakın karla mücadele çalışmalarını sürdürerek vatandaşın daha iyi hizmet için yoğun bir şekilde çalışıyorlar.

EKİPLER ÇALIŞMALARINA DEVAM EDİYOR

Karla mücadele ekipleri tüm zorluklara rağmen, çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Öte yandan ilçe merkezinde öğlen saatlerinden başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, akşama doğru ise etkisini artırmaya devam etti. (İHA)

