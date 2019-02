Mart ayında vizyona girecek filmler

Herkes Biliyor (Todos lo saben // Everybody Knows)

Kadavra (The Possession of Hannah Grace)

Mia and the White Lion

Sevimli Ejderha Kokonat: Ormanda Şenlik (Coconut The Little Dragon: Into The Jungle)

Türkçe dublajlı olarak vizyona girecek olan çocuk animasyon filmi, 29 Mart 2019 tarihinde sinemalarda olacak.