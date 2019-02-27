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Mart ayında vizyona girecek filmler

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SİNEMA TV  | 27.02.2019 12:47 | Son Güncelleme

Merakla beklenen ve vizyon tarihi kesinleşmiş yerli-yabancı yapımların vizyon listesi...

Dolu dolu bir vizyon takvimi mart ayında sinemaseverleri bekliyor.

Mart ayında vizyona girecek filmler

Musabbar

Musabbar
Yerli korku Musabbar’ın yönetmen koltuğunda Engin ve Erdal Tutuş ikilisi oturuyor. Başrollerini Mahmut Kemal Sarıaltun, Cemre Cansaatçı ve Reza Mollazade gibi isimlerin paylaştığı film 1 Mart 2019’da sinemalarda.

Mutlu Lazzaro (Lazzaro felice // Happy as Lazzaro)

Mutlu Lazzaro (Lazzaro felice // Happy as Lazzaro)
Cannes Film Festivali'nde En İyi Senaryo ödülüne layık görülen Mutlu Lazzaro, 1 Mart 2019’da vizyondaki yerini alacak.

Öldür Beni Sevgilim

Öldür Beni Sevgilim
Murat Boz ve Seda Bakan ikilisinin başrollerini paylaştığı film, 1 Mart 2019 tarihinde izleyicisiyle buluşacak.

Tabaluga

Tabaluga
Animasyon türündeki Tabaluga, Ejderha Tabaluga ve buz prensesi Lilli'nin dünyayı ve dostlarını zalim Arktos'tan korumak için atıldıkları macerayı konu ediniyor. 3D olarak gösterilecek filmin vizyon tarihi 1 Mart 2019.

Yalan Dolan

Yalan Dolan
Şafak Sezer’in başrolünü üstlendiği Yalan Dolan, 1 Mart 2019 tarihinde vizyondaki yerini alacak.

Captain Marvel

Captain Marvel
Marvel hayranlarının heyecanla beklediği Captain Marvel, 8 Mart 2019 tarihinde izleyicisiyle buluşacak.

Herkes Biliyor (Todos lo saben // Everybody Knows)

Herkes Biliyor (Todos lo saben // Everybody Knows)
Ülkemizde ilk olarak Filmekimi kapsamında sinemaları ziyaret eden Herkes Biliyor, 8 Mart 2019 tarihinde sinemaseverlerle buluşacak.

Hüddam 2

Hüddam 2
Utku Uçar'ın yazıp yönettiği yerli korku filmi Hüddam 2, 8 Mart 2019 tarihinde vizyondaki yerini alacak.

Kapan

Kapan
Kudret Sabancı'nın yönettiği, Erkan Petekkaya’nın başrolünü üstlendiği aksiyon draması Kapan, 8 Mart 2019’da sinemalarda.

Kartopu Savaşları 2 (Snowtime! 2)

Kartopu Savaşları 2 (Snowtime! 2)
Snowtime!'ın devamı niteliğindeki film, Türkçe dublajlı olarak 8 Mart 2019’da sinemalarda.

Papillon

Papillon
Oscar ödüllü Rami Malek ile yakışıklı aktör Charlie Hunnam’ın başrollerini paylaştığı, hapishane kaçış hikayesi Papillon, 8 Mart 2019’da vizyondaki yerini alacak.

Kona fer í strí? (Woman at War)

Kona fer í strí? (Woman at War)
Aksiyon ve gerilimin iç içe olduğu, Cannes Film Festivali'nde SACD Ödülü'ne layık görülen Woman at War, 8 Mart 2019 tarihinde beyazperdede boy gösterecek.

Captive State

Captive State
Bilim kurgu, gerilim türündeki Captive State, 15 Mart 2019’da sinemalarda.

Güven

Güven
Yerli suç draması Güven, 15 Mart 2019’da vizyonda olacak.

Güzel Oğlum (Beautiful Boy)

Güzel Oğlum (Beautiful Boy)
Festivallerde büyük alkış toplayan, Timothée Chalamet ve Steve Carell'in başrolünde yer aldığı Beautiful Boy, 15 Mart 2019’da sinemaseverlerle buluşacak.

Kadavra (The Possession of Hannah Grace)

Kadavra (The Possession of Hannah Grace)
Kimliği belirsiz ve şüpheli bir kadavranın morga getirilişinin akabinde polis memuru Megan'ın yaşadıklarını konu edinen korku filmi Kadavra, 15 Mart 2019 tarihinde sinemalardaki yerini alacak.

Katil Avcısı (Hunter Killer)

Katil Avcısı (Hunter Killer)
Gerard Butler’la Gary Oldman’ın başrollerini paylaştığı Katil Avcısı, 15 Mart 2019 tarihinde sinemalarda.

Kıyamet (Den blomstertid nu kommer // The Unthinkable)

Kıyamet (Den blomstertid nu kommer // The Unthinkable)
İsveç yapımı Kıyamet, büyük bir kaosun ortasında gençlik aşkı ile yeniden bir araya gelmeye çalışan genç bir adamın hikayesini konu ediyor. Film, 15 Mart 2019 tarihinde vizyondaki yerini alacak.

Marid

Marid
Yönetmen koltuğunda “Zuzula” ve “Lanet: Uyanış” filmlerinin yönetmeni Kemal Özdemir’in oturduğu, korku türündeki Marid, 15 Mart 2019’da sinemalarda.

Mucizeler Parkı (Wonder Park)

Mucizeler Parkı (Wonder Park)
June'un hayallerinin gerçekleşme hikâyesini anlatan animasyon yapım Mucizeler Parkı, 15 Mart 2019’da vizyonda olacak.

Turkish'i Dondurma

Turkish'i Dondurma
Ali Atay, Erkan Kolçak Köstendil ve Şebnem Bozoklu’nun başrollerini paylaştığı dönem filmi Turkish'i Dondurma, 15 Mart 2019’da izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor.

Ali

Ali
Yerli drama Ali, 22 Mart 2019 tarihinde vizyondaki yerini alacak.

Biz (Us)

Biz (Us)
Tatile çıkan bir ailenin davetsiz misafirleriyle yaşayacakları gerilimle beraber tatillerinin kaosa dönüşmesini konu eden gerilim filmi, 22 Mart 2019 tarihinde sinemalarda olacak.

Cold Pursuit

Cold Pursuit
Liam Neeson’lı aksiyon – gerilim filmi Cold Pursuit, ülkemizde 22 Mart 2019 tarihinde vizyona girecek.

Çat Kapı Aşk

Çat Kapı Aşk
Yerli komedi filmi Çat Kapı Aşk, 22 Mart 2019’da sinemalarda.

Hotel Mumbai

Hotel Mumbai
Mumbai kentinde gerçekleşen terör saldırısını konu alan, drama ve gerilim filmi Hotel Mumbai 22 Mart 2019’da sinemaseverlerle buluşacak.

Kuzular Kurtlara Karşı 2 (Volki i ovtsy. Khod sviney // Sheep and Wolves 2)

Kuzular Kurtlara Karşı 2 (Volki i ovtsy. Khod sviney // Sheep and Wolves 2)
2016 yapımı filmin devamı niteliğindeki Kuzular Kurtlara Karşı 2, 22 Mart 2019 tarihinde vizyondaki yerini almaya hazırlanıyor.

Mirai

Mirai
Japon animesi Mirai, 22 Mart 2019 tarihinde vizyondaki yerini almaya hazırlanıyor.

Özgür Dünya

Özgür Dünya
Oyun yazılımıyla yaratılan yerli yapım Özgür Dünya filminin vizyon tarihi 22 Mart 2019 olarak açıklandı.

Şeytan-i İns

Şeytan-i İns
İstanbul'dan köyüne bir yolculuk yapan Semih'in hikâyesini konu alan Şeytan-i İns filminin vizyon tarihi 22 Mart 2019 olarak açıklandı.

Cinayet Süsü

Cinayet Süsü
Gizemli bir seri katil vakasını çözmeye çalışan cinayet büro ekibinin maceralarını anlatan Cinayet Süsü, 29 Mart 2019 tarihinde izleyiciyle buluşacak.

Juliet, Naked

Juliet, Naked
Romantik komedi “Juliet, Naked”, 29 Mart 2019 tarihinde izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor.

Kursk

Kursk
Etkileyici oyuncu kadrosuyla merak uyandıran tarihi drama filmi Kursk’un ülkemizdeki vizyon tarihi 29 Mart 2019 olarak açıklandı.

Loro

Loro
Skandallarıyla anılan İtalya eski başbakanı Silvio Berlusconi’nin hayatını mercek altına alan Loro, 29 Mart 2019 tarihinde sinemalarda olacak.

Mia and the White Lion

Mia and the White Lion
On yaşındaki Mia'nın bembeyaz bir aslan olan Charlie'yle olan dostluğunu konu edinen film, 29 Mart 2019 tarihinde izleyiciyle buluşacak.

Sevimli Ejderha Kokonat: Ormanda Şenlik (Coconut The Little Dragon: Into The Jungle)

Sevimli Ejderha Kokonat: Ormanda Şenlik (Coconut The Little Dragon: Into The Jungle)
Türkçe dublajlı olarak vizyona girecek olan çocuk animasyon filmi, 29 Mart 2019 tarihinde sinemalarda olacak.

The Professor and the Madman

The Professor and the Madman
19. yüzyılda Oxford İngilizce Sözlüğü'nün on bin kelimelik ilk baskını hazırlamaya koyulan James Murray'nin hikâyesini anlatan filmin vizyon tarihi 29 Mart 2019.
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