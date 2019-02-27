Dolu dolu bir vizyon takvimi mart ayında sinemaseverleri bekliyor.

Mart ayında vizyona girecek filmler

Musabbar Yerli korku Musabbar’ın yönetmen koltuğunda Engin ve Erdal Tutuş ikilisi oturuyor. Başrollerini Mahmut Kemal Sarıaltun, Cemre Cansaatçı ve Reza Mollazade gibi isimlerin paylaştığı film 1 Mart 2019’da sinemalarda.

Mutlu Lazzaro (Lazzaro felice // Happy as Lazzaro) Cannes Film Festivali'nde En İyi Senaryo ödülüne layık görülen Mutlu Lazzaro, 1 Mart 2019’da vizyondaki yerini alacak.

Öldür Beni Sevgilim Murat Boz ve Seda Bakan ikilisinin başrollerini paylaştığı film, 1 Mart 2019 tarihinde izleyicisiyle buluşacak.

Tabaluga Animasyon türündeki Tabaluga, Ejderha Tabaluga ve buz prensesi Lilli'nin dünyayı ve dostlarını zalim Arktos'tan korumak için atıldıkları macerayı konu ediniyor. 3D olarak gösterilecek filmin vizyon tarihi 1 Mart 2019.

Yalan Dolan Şafak Sezer’in başrolünü üstlendiği Yalan Dolan, 1 Mart 2019 tarihinde vizyondaki yerini alacak.

Captain Marvel Marvel hayranlarının heyecanla beklediği Captain Marvel, 8 Mart 2019 tarihinde izleyicisiyle buluşacak.

Herkes Biliyor (Todos lo saben // Everybody Knows) Ülkemizde ilk olarak Filmekimi kapsamında sinemaları ziyaret eden Herkes Biliyor, 8 Mart 2019 tarihinde sinemaseverlerle buluşacak.

Hüddam 2 Utku Uçar'ın yazıp yönettiği yerli korku filmi Hüddam 2, 8 Mart 2019 tarihinde vizyondaki yerini alacak.

Kapan Kudret Sabancı'nın yönettiği, Erkan Petekkaya’nın başrolünü üstlendiği aksiyon draması Kapan, 8 Mart 2019’da sinemalarda.

Kartopu Savaşları 2 (Snowtime! 2) Snowtime!'ın devamı niteliğindeki film, Türkçe dublajlı olarak 8 Mart 2019’da sinemalarda.

Papillon Oscar ödüllü Rami Malek ile yakışıklı aktör Charlie Hunnam’ın başrollerini paylaştığı, hapishane kaçış hikayesi Papillon, 8 Mart 2019’da vizyondaki yerini alacak.

Kona fer í strí? (Woman at War) Aksiyon ve gerilimin iç içe olduğu, Cannes Film Festivali'nde SACD Ödülü'ne layık görülen Woman at War, 8 Mart 2019 tarihinde beyazperdede boy gösterecek.

Captive State Bilim kurgu, gerilim türündeki Captive State, 15 Mart 2019’da sinemalarda.

Güven Yerli suç draması Güven, 15 Mart 2019’da vizyonda olacak.

Güzel Oğlum (Beautiful Boy) Festivallerde büyük alkış toplayan, Timothée Chalamet ve Steve Carell'in başrolünde yer aldığı Beautiful Boy, 15 Mart 2019’da sinemaseverlerle buluşacak.

Kadavra (The Possession of Hannah Grace) Kimliği belirsiz ve şüpheli bir kadavranın morga getirilişinin akabinde polis memuru Megan'ın yaşadıklarını konu edinen korku filmi Kadavra, 15 Mart 2019 tarihinde sinemalardaki yerini alacak.

Katil Avcısı (Hunter Killer) Gerard Butler’la Gary Oldman’ın başrollerini paylaştığı Katil Avcısı, 15 Mart 2019 tarihinde sinemalarda.

Kıyamet (Den blomstertid nu kommer // The Unthinkable) İsveç yapımı Kıyamet, büyük bir kaosun ortasında gençlik aşkı ile yeniden bir araya gelmeye çalışan genç bir adamın hikayesini konu ediyor. Film, 15 Mart 2019 tarihinde vizyondaki yerini alacak.

Marid Yönetmen koltuğunda “Zuzula” ve “Lanet: Uyanış” filmlerinin yönetmeni Kemal Özdemir’in oturduğu, korku türündeki Marid, 15 Mart 2019’da sinemalarda.

Mucizeler Parkı (Wonder Park) June'un hayallerinin gerçekleşme hikâyesini anlatan animasyon yapım Mucizeler Parkı, 15 Mart 2019’da vizyonda olacak.

Turkish'i Dondurma Ali Atay, Erkan Kolçak Köstendil ve Şebnem Bozoklu’nun başrollerini paylaştığı dönem filmi Turkish'i Dondurma, 15 Mart 2019’da izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor.

Ali Yerli drama Ali, 22 Mart 2019 tarihinde vizyondaki yerini alacak.

Biz (Us) Tatile çıkan bir ailenin davetsiz misafirleriyle yaşayacakları gerilimle beraber tatillerinin kaosa dönüşmesini konu eden gerilim filmi, 22 Mart 2019 tarihinde sinemalarda olacak.

Cold Pursuit Liam Neeson’lı aksiyon – gerilim filmi Cold Pursuit, ülkemizde 22 Mart 2019 tarihinde vizyona girecek.

Çat Kapı Aşk Yerli komedi filmi Çat Kapı Aşk, 22 Mart 2019’da sinemalarda.

Hotel Mumbai Mumbai kentinde gerçekleşen terör saldırısını konu alan, drama ve gerilim filmi Hotel Mumbai 22 Mart 2019’da sinemaseverlerle buluşacak.

Kuzular Kurtlara Karşı 2 (Volki i ovtsy. Khod sviney // Sheep and Wolves 2) 2016 yapımı filmin devamı niteliğindeki Kuzular Kurtlara Karşı 2, 22 Mart 2019 tarihinde vizyondaki yerini almaya hazırlanıyor.

Mirai Japon animesi Mirai, 22 Mart 2019 tarihinde vizyondaki yerini almaya hazırlanıyor.

Özgür Dünya Oyun yazılımıyla yaratılan yerli yapım Özgür Dünya filminin vizyon tarihi 22 Mart 2019 olarak açıklandı.

Şeytan-i İns İstanbul'dan köyüne bir yolculuk yapan Semih'in hikâyesini konu alan Şeytan-i İns filminin vizyon tarihi 22 Mart 2019 olarak açıklandı.

Cinayet Süsü Gizemli bir seri katil vakasını çözmeye çalışan cinayet büro ekibinin maceralarını anlatan Cinayet Süsü, 29 Mart 2019 tarihinde izleyiciyle buluşacak.

Juliet, Naked Romantik komedi “Juliet, Naked”, 29 Mart 2019 tarihinde izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor.

Kursk Etkileyici oyuncu kadrosuyla merak uyandıran tarihi drama filmi Kursk’un ülkemizdeki vizyon tarihi 29 Mart 2019 olarak açıklandı.

Loro Skandallarıyla anılan İtalya eski başbakanı Silvio Berlusconi’nin hayatını mercek altına alan Loro, 29 Mart 2019 tarihinde sinemalarda olacak.

Mia and the White Lion On yaşındaki Mia'nın bembeyaz bir aslan olan Charlie'yle olan dostluğunu konu edinen film, 29 Mart 2019 tarihinde izleyiciyle buluşacak.

Sevimli Ejderha Kokonat: Ormanda Şenlik (Coconut The Little Dragon: Into The Jungle) Türkçe dublajlı olarak vizyona girecek olan çocuk animasyon filmi, 29 Mart 2019 tarihinde sinemalarda olacak.