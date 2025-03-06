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Marteniçka nedir? Marteniçka ne zaman olur?

Ferhan Petek Ferhan Petek
24.02.2025 00:50
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Çeşitli yörelerin, yüzyıllar önce başlayan ve günümüze kadar ulaşan birçok adeti ve geleneği bulunur. Bu geleneklerin yaşatılması, kuşaklar boyu sürebilmesi insanlara bağlı bir durumdur. Çoğu iyi niyetlere, iyi dileklere dayalı olan bu adetlerin bazılarının ünü kendi sınırlarını aşmış ve dünya çapında bilinir hale gelmiştir.

Marteniçka nedir? Marteniçka ne zaman olur?

Mart ayı kış aylarından biri olmasının yanı sıra farklı geleneklerin de müjdecisi olarak kabul edilir. Adını bu aydan alan Martenitsa ya da diğer bilinen adı ile Marteniçka da bu geleneklerden biridir. Sadece belli bir topluluğa ait olarak meydana geldiği bilinse de birçok topluluk ve ülke bu geleneği sürdürmektedir.

Marteniçka nedir?

Bulgaristan’a ait olduğu bilinen bir gelenek olan Marteniçka geleneğinde Bulgarlar, arkadaşlarına, yakınlarına, akrabalarına ya da dostlarına marteniçkaya ait olduğu kabul edilen semboller hediye ederler.

Bir Bulgar geleneği olan marteniçka geleneğinin ilk çıktığı zamanlarda takı ya da başka biçimlere sahip olmadığı sadece kırımızı ve beyaz renklerdeki iplerden oluştuğu bilinmektedir. Bazı bölgelerde ise kıvrılarak birleştirilen kırmızı ve beyaz iplere altın ya da gümüş paralar bağlandığı söylenmektedir. Bu adetin de kişileri hastalıklardan koruduğuna inanıldığı bilinmektedir.

Marteniçkada yer alan iki renkten biri olan kırmızının sağlığı ve gücü temsil ettiği beyaz rengin ise uzun bir ömrü simgelediği kabul edilmektedir. Aynı zamanda marteniçka bilekliklerinin sağlığı, bereketi ve şansı simgelediğine de inanılır.

Marteniçka ne zaman olur?

Genel olarak bileklere takılan Marteniçkalar, 1 martta takılır ve 31 martta çıkartılır. Eğer bilekliğin takıldığı kişi o ay içinde leylek görmezse istediği takdirde bir sonraki seneye kadar bilekliğini saklayabilir. Kişi leylek gördükten sonra marteniçkayı bir ağaca bağlamalıdır. Bu sayede dileğinin kabul edeceğine inanılır. Leylek görmeyen kişi de mart ayının son gününde bilekliği çıkartarak bir ağaca asabilir.

Marteniçka ya da Martenitsa, 1 martta başlayan ve mart ayının son gününe dek takılan, kırmızı ve beyaz renklerden oluşan bir süstür. Baharın gelmesinin yaklaşmasının müjdecisi olarak da kabul edilen bir gelenek olan Marteniçka geleneği Baba Marta ya da Marta Nine adı verilen günleri kapsar.

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kış mart
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