Linnes'ten flaş açıklama! 'Ocak ayına...'

Galatasaray'da kadro dışı kalan ve eksikliğinin hissedildiği konuşulan Norveçli yıldız Martin Linnes, hedefi ve İstanbul'daki hayatı üzerine konuştu.

İşte Martin Linnes'in açıklamaları:

"Futbol devam ediyor ve inişler, çıkışlar her zaman olur. Şu an zorlu bir süreç yaşıyorum. Hayal kırıklığı yaşadım, moralim bozuldu ancak artık geleceğe bakıyorum. Ocak ayına en iyi şekilde hazır olmaya çalışıyorum."

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"KENDİMİ HAZIR TUTMAYA ÇALIŞIYORUM"

"Aslında yeni sözleşmeyi imzalarken, kulüp tarafından değer görmem ve önemli hissettirilmem beni çok mutlu etti. Ancak, transferin son günü bazı şeyler oldu. İstenmedik bir durumun ortasında kaldım. Şimdi bu durumu kabullendim ve ocak ayına hazır olmaya çalışıyorum. Her gün 1 saat antrenmanımı yapıyorum. Ancak, maç kondisyonuna ihtiyacım var. Olabildiğince kendimi hazır tutmaya çalışıyorum."

"FUTBOL OYNAMAK İSTİYORUM, HIRSLIYIM"

"Ailem ve ben İstanbul'da çok mutluyuz. Burada taraftarlar bana destek veriyorlar. Onlarla aramda çok iyi bir ilişki var. Ancak, aynı zamanda benim için hangisinin daha iyi olacağına da karar vermem gerekiyor. Futbol oynamak istiyorum, hırslıyım ve rekabet etmeliyim. Ancak, şu an için kenarda beklemek zorundayım. Sadece, gelecekte yaşanacaklar konusunda da heyecan duyuyorum."