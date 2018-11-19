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Martin Linnes: Galatasaray'la anlaşmaya çok yakınız

GALATASARAY HABERLERİ  | 19.11.2018 09:12 | Son Güncelleme

Galatasaray forması giyen Martin Linnes, Norveç Milli Takımı'nın antrenmanın ardından bir basın mensubunun yeni sözleşme sorusunu yanıtladı. Linnes, Galatasaray'la kısa süre içerisinde yeni sözleşme imzalamayı umduğunu söyledi.

Martin Linnes: Galatasaray'la anlaşmaya çok yakınız

Norveç Milli Takımı'nın kampında bulunan Martin Linnes, Galatasaray ile yeni sözleşme imzalamak istediğini dile getirdi.

Norveç basınına antrenman sonrasında konuşan Linnes, geleceğiğyle ilgili soruyu da yanıtladı.

Bir mnuhabirin ''Galatasaray'dan yeni bir sözleşme bekliyor musun'' şeklindeki sorusuna Linnes, ''Galatasaray'da heyecan verici bir dönem yaşıyorum. Umuyorum ve inanıyorum kısa sürede bu konu sonuçlanır'' sözleriyle yanıtladı.

''HERKESİN OYNAMA FIRSATI BULAMAYACAĞI BİR KULÜP''

Norveçli oyuncu anlaşmaya yakın olduklarını da dile getirirken ''O konuda çok yakınız. Galatasaray, herkesin oynama fırsatı yakalayamacağı çok büyük bir kulüp. Her şey çok iyi görünüyor. Ancak futbol dünyasında işler çok hızlı değişebiliyor'' dedi.

Fatih Terim'in gelmesiyle birlikte performansını da yükselten Martin Linnes, Galatasaray formasıyla bu sezon 8 resmi maçta görev yaptı.

(Sporx)

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Galatasaray martin linnes

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