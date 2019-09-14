SPOR

Martin Linnes'in taraftarı üzen görüntüsü

GALATASARAY HABERLERİ  | 14.09.2019 10:24 | Son Güncelleme

Galatasaray'ın ismini TFF'ye bildirmediği Martin Linnes, Kasımpaşa maçını ailesiyle birlikte takip etti. Norveçli yıldızın yüzünün asık hali taraftarları bir hayli üzdü.

Martin Linnes'in taraftarı üzen görüntüsü

Türkiye Futbol Federasyonu'na verilen 28 kişilik listede ismine yer verilmeyen Galatasaray'ın Norveçli futbolcusu Martin Linnes, takımını yalnız bırakmadı.

Galatasaray'ın Kasımpaşa ile evinde oynadığı müsabakada tribündeki yerini alan Linnes, maçı ailesiyle birlikte takip etti. Norveçli yıldızın yüzünün asık hali taraftarları bir hayli üzdü.

Norveçli futbolcu, listede 14 yabancı futbolcu bulunduğu için yer alamamıştı.

Geçmişten günümüze 23 Nisan kutlamalarıGeçmişten günümüze 23 Nisan kutlamaları
''G.Saray'ın hakemlere itiraz edecek bir durumu yok''''G.Saray'ın hakemlere itiraz edecek bir durumu yok''
''G.Saray böyle devam ederse, Falcao ikinci Diagne olur''''G.Saray böyle devam ederse, Falcao ikinci Diagne olur''
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
martin linnes Galatasaray

En Çok Okunan Haberler

49 il ve KKTC'de dev operasyon!

49 il ve KKTC'de dev operasyon!

Eski belediye başkanının kızı evinde ölü bulundu

Eski belediye başkanının kızı evinde ölü bulundu

''G.Saray böyle devam ederse, Falcao ikinci Diagne olur''

''G.Saray böyle devam ederse, Falcao ikinci Diagne olur''

G.Saray şokta! Devam edemedi

G.Saray şokta! Devam edemedi

Maç sonu flaş sözler! 'Söyleyecek çok şey var ama...'

Maç sonu flaş sözler! 'Söyleyecek çok şey var ama...'

Falcao tarihe geçti

Falcao tarihe geçti

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

'Ukala, küstah ve şımarık'

'Ukala, küstah ve şımarık'

Geniş ürün yelpazesiyle aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Geniş ürün yelpazesiyle aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Martin Linnes'in taraftarı üzen görüntüsü

Linnes'in taraftarı üzen görüntüsü

Rıdvan Dilmen: Galatasaray'ın hakemlere itiraz edecek bir durumu yok

''G.Saray'ın hakemlere itiraz edecek bir durumu yok''

Erman Toroğlu: Galatasaray böyle devam ederse, Falcao ikinci Diagne olur

''G.Saray böyle devam ederse, Falcao ikinci Diagne olur''

Levent Şahin: Hücumda istediklerimizi yapamadık

'Hücumda daha hızlı olsak...'

Adem Büyük, Mariano, Lemina ve Nagatomo Kasımpaşa maçını değerlendirdi

Maç sonu flaş sözler! 'Söyleyecek çok şey var ama...'

Radamel Falcao, Galatasaray'daki ilk maçında golle tanıştı

Falcao tarihe geçti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.