Martin Linnes'in taraftarı üzen görüntüsü

Türkiye Futbol Federasyonu'na verilen 28 kişilik listede ismine yer verilmeyen Galatasaray'ın Norveçli futbolcusu Martin Linnes, takımını yalnız bırakmadı.

Galatasaray'ın Kasımpaşa ile evinde oynadığı müsabakada tribündeki yerini alan Linnes, maçı ailesiyle birlikte takip etti. Norveçli yıldızın yüzünün asık hali taraftarları bir hayli üzdü.

Norveçli futbolcu, listede 14 yabancı futbolcu bulunduğu için yer alamamıştı.

