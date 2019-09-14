Martin Linnes'in taraftarı üzen görüntüsü

Türkiye Futbol Federasyonu'na verilen 28 kişilik listede ismine yer verilmeyen Galatasaray'ın Norveçli futbolcusu Martin Linnes, takımını yalnız bırakmadı.
Galatasaray'ın Kasımpaşa ile evinde oynadığı müsabakada tribündeki yerini alan Linnes, maçı ailesiyle birlikte takip etti. Norveçli yıldızın yüzünün asık hali taraftarları bir hayli üzdü.
Norveçli futbolcu, listede 14 yabancı futbolcu bulunduğu için yer alamamıştı.
Beşiktaş'tan flaş Burak Yılmaz açıklaması!
Beşiktaş'ta sürpriz kadro dışı
'Hak edenin kazandığı bir lig diliyorum'
Fenerbahçe'de hazırlıklar sürüyor
Metin Oktay kabri başında anıldı
Çapa'dan Eskişehirspor'a veda mesajı
Trabzonspor'da 'kontratak' uyarısı
Dört büyüklerin borcu 10,6 milyar liraya ulaştı
Dirar, Fas - Cezayir maçına katılmayacak
Derbi öncesi flaş buluşma
Abdülkadir Ömür ameliyat edildi
Roma'dan Cengiz Ünder açıklaması
Ozan Kabaka geri döndü
Ünlü teknik adamla yollar ayrıldı
Skrtel gitti, Kjaer geldi
Okuyucu Yorumları 0 yorum