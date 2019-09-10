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Marvel aradığı ismi buldu: Hailee Steinfeld

basak.deniz basak.deniz
SİNEMA TV  | 10.09.2019 14:35 | Son Güncelleme

Oscar adaylığı bulunan güzel yıldız Hailee Steinfeld, Marvel’in yeni Hawkeye serisinde Jeremy Renner’a eşlik edecek.

Marvel aradığı ismi buldu: Hailee Steinfeld

Variety‘de yer alan habere göre; Disney Plus’ta yayınlanacak olan Hawkeye dizisinde Oscar adaylığı bulunan güzel yıldız Hailee Steinfeld, Jeremy Renner’a eşlik edecek. Hailee Steinfeld, Coen kardeşlerin yönetmenliğini üstlendiği “True Grit” filmindeki performansıyla Oscar adaylığı elde etmişti. Steinfeld, dizide Kate Bishop karakterine hayat verecek. Bishop, Marvel evreninde genç Avengers üyeleri arasında yer alan isim olarak biliniyor.

Marvel’ın çizgi roman evreninde yaşanan bir takım olaylardan sonra Hawkeye (Clint Burton) ölür. Yetenekli ve genç bir okçu olan Kate Bishop, Hawkeye olarak onun yerini alır. Hailee Steinfeld’ın diziye dahil olmasıyla, çizgi romandaki benzer hikayenin ekrana taşınacağı teorisi güçlenmiş oldu. 2021 yılının sonbaharında Disney+ ekranlarında olması beklenen Hawkeye serisinin senaryosu Jonathan Igla’ya emanet.

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Anahtar Kelimeler:
Hailee Steinfeld Hawkeye Jeremy Renner

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