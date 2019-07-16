Forbes, her yıl olduğu gibi bu yıl da geleneksel olarak yayınladığı yılın en çok kazanan 100 ünlü ismi listesini açıkladı. Listenin yayınlanmasıyla tüm dünyada milyonlarca hayranı olan fantastik film serisi Avengers’ın (Yenilmezler) başrol oyuncularının kazançları belli oldu. Marvel karaketlerine hayat veren oyuncular toplamda 340 milyon dolarlık (2 milyar TL) kazanç elde etti. İşte kahramnların kazandığı paralar...
Marvel’ın Avengers kahramanları ne kadar kazandı?
Ant-Man - Paul Rudd
Yakışıklı aktör Rudd, Marvel filmlerinden 41 milyon dolar kazandı.
Black Widow - Scarlett Johansson
Ekibin gözü kara kadını Black Widow'ı canlandıran Scarlett Johansson, 56 milyon dolar kazandı.
Bradley Cooper - Rocket
Rocket karakterine sesiyle hayat veren Bradley Cooper 57 milyon dolar.
Chris Hemsworth - Thor
Thor’u canlandıran yakışıklı aktör Chris Hemsworth 76 milyon dolar / 437 milyon TL
Kaptan Amerika - Chris Evans
Captain America karakteriyle kariyerinde büyük bir zıplama yaşayan Chris Evans 44 milyon dolar kazandı.
Robert Downey Jr. - Iron Man
Iron Man’i canlandıran Robert Downey Jr. 66 milyon dolar.
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