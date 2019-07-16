Marvel’ın Avengers kahramanları ne kadar kazandı?

Forbes, her yıl olduğu gibi bu yıl da geleneksel olarak yayınladığı yılın en çok kazanan 100 ünlü ismi listesini açıkladı. Listenin yayınlanmasıyla tüm dünyada milyonlarca hayranı olan fantastik film serisi Avengers’ın (Yenilmezler) başrol oyuncularının kazançları belli oldu. Marvel karaketlerine hayat veren oyuncular toplamda 340 milyon dolarlık (2 milyar TL) kazanç elde etti. İşte kahramnların kazandığı paralar...