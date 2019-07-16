Mynet Trend

Marvel’ın Avengers kahramanları ne kadar kazandı?

basak.deniz basak.deniz
SİNEMA TV  | 16.07.2019 08:54 | Son Güncelleme

Forbes, geçtiğimiz günlerde 2019 yılının en çok kazanan ünlü isimlerini açıkladı. İşte o listede yer alan Avengers kahramanlarının kazançları.

Forbes, her yıl olduğu gibi bu yıl da geleneksel olarak yayınladığı yılın en çok kazanan 100 ünlü ismi listesini açıkladı. Listenin yayınlanmasıyla tüm dünyada milyonlarca hayranı olan fantastik film serisi Avengers’ın (Yenilmezler) başrol oyuncularının kazançları belli oldu. Marvel karaketlerine hayat veren oyuncular toplamda 340 milyon dolarlık (2 milyar TL) kazanç elde etti. İşte kahramnların kazandığı paralar...

Marvel’ın Avengers kahramanları ne kadar kazandı?

Ant-Man - Paul Rudd

Ant-Man - Paul Rudd
Yakışıklı aktör Rudd, Marvel filmlerinden 41 milyon dolar kazandı.

Black Widow - Scarlett Johansson

Black Widow - Scarlett Johansson
Ekibin gözü kara kadını Black Widow'ı canlandıran Scarlett Johansson, 56 milyon dolar kazandı.

Bradley Cooper - Rocket

Bradley Cooper - Rocket
Rocket karakterine sesiyle hayat veren Bradley Cooper 57 milyon dolar.

Chris Hemsworth - Thor

Chris Hemsworth - Thor
Thor’u canlandıran yakışıklı aktör Chris Hemsworth 76 milyon dolar / 437 milyon TL

Kaptan Amerika - Chris Evans

Kaptan Amerika - Chris Evans
Captain America karakteriyle kariyerinde büyük bir zıplama yaşayan Chris Evans 44 milyon dolar kazandı.

Robert Downey Jr. - Iron Man

Robert Downey Jr. - Iron Man
Iron Man’i canlandıran Robert Downey Jr. 66 milyon dolar.
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
forbes yılın en çok kazanan 100 ünlü ismi en çok kazananlar Marvel's Avengers Marvel avengers Yenilmezler

En Çok Okunan Trend Haberler

Şeyma Subaşı'dan iddialı paylaşım

Şeyma Subaşı'dan iddialı paylaşım

Halit Kıvanç'ın oğlunu isyan ettirdiler! 'Kötülük olsun diye...'

Halit Kıvanç'ın oğlunu isyan ettirdiler! 'Kötülük olsun diye...'

Herkes neye uğradığını şaşırdı! Taksiden iner inmez...

Herkes neye uğradığını şaşırdı! Taksiden iner inmez...

GATA'da büyük skandal! Yaşlı hastalarla ilişkiye girip...

GATA'da büyük skandal! Yaşlı hastalarla ilişkiye girip...

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Güven Bana'da yarışan avukat ve pazarcı herkesi duygulandırdı!

Güven Bana'da yarışan avukat ve pazarcı herkesi duygulandırdı!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Hotel Mumbai filmi vizyonda! İşte fragmanı

Hotel Mumbai filmi vizyonda! İşte fragmanı

Korku filmi hayranları bu kez paranoya girdabına girecek

Korku filmi hayranları bu kez paranoya girdabına girecek

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Rüştü Onur Atilla'nın sunduğu Gel Hemşerim, Show TV'de ne zaman başlayacak?

Güldür Güldür'ün sevilen isminden yeni proje!

‘Taş Devri’ geri dönüyor

Taş Devri sevenler bu habere çok sevinecek

Angry Birds yıldızları eyleme çağırıyor

Angry Birds yıldızları eyleme çağırıyor

Stanley Kubrick'in 3 senaryosu ortaya çıktı

Eyes Wide Shut son değilmiş! Yıllar sonra ortaya çıktı...

Aşkım Kapışmak oyunculuğu deniyor

Aşkım Kapışmak oyunculuğu deniyor

Devrim Erbil'in hayatını konu alan film 21 Ağustos'ta "motor" diyecek

"Devrim Erbil: Gökyüzü Öyle Maviydi Ki" filminin çekimleri başlıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.