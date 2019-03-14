Mynet Trend

Marvel'ın merakla beklenen filmi Avengers: Endgame'in 2. fragmanı da yayınlandı

ege.yildirim ege.yildirim
KÜLTÜR SANAT  | 14.03.2019 16:54 | Son Güncelleme

Marvel Sinematik Evreni’nde bir dönemi kapatıp yeni bir dönemi açması beklenen ve dünya genelinde milyonlarca hayran tarafından heyecanla beklenen Avengers: Endgame filminin yeni tam fragmanı yayınlandı.

Marvel'ın merakla beklenen filmi Avengers: Endgame'in 2. fragmanı da yayınlandı

Geri sayımın devam ettiği Avengers: Endgame için Marvel, yeni ve muhtemelen son bir fragman yayınladı. Avengers serisinin devam halkası olan ve Marvel Sinema Evreni'nde bir milat olacak Endgame'in yeni fragmanında ana kahramanlar Iron Man, Captain America ve Thor'un geçmişte yaşadıklarından görüntüler gösterilirken, bir önceki filmde dünyayı adeta bir harabeye çeviren kötü karakter Thanos hiç gösterilmedi.

Avengers: Endgame fragmanı, filmi büyük bir merakla bekleyen hayranların beğenisini kazandı.


PARTNERToz haline getirip tüketirseniz...Toz haline getirip tüketirseniz...
Hayranlarını heyecanlandıran haber! Yeni projesi belli oldu Hayranlarını heyecanlandıran haber! Yeni projesi belli oldu
Red Bull BC One Cypher jürisi Hong 10 ile müzik ve “breaking” üzerine…Red Bull BC One Cypher jürisi Hong 10 ile müzik ve “breaking” üzerine…
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Avengers: Endgame Marvel

En Çok Okunan Trend Haberler

Kurtlar Vadisi oyuncusu hayatını kaybetti

Kurtlar Vadisi oyuncusu hayatını kaybetti

Balıkçılar şaştı kaldı: Böylesini ilk kez görüyorum

Balıkçılar şaştı kaldı: Böylesini ilk kez görüyorum

Zafer Çika son yolculuğuna uğurlanıyor!

Zafer Çika son yolculuğuna uğurlanıyor!

Yengeç ararken karşılaştı! Nadir görülüyordu...

Yengeç ararken karşılaştı! Nadir görülüyordu...

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Makineler yüzyıllar sonra yeniden canlanıyor!

Makineler yüzyıllar sonra yeniden canlanıyor!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Ve Çingene Kızı artık Türkiye'de!

Ve Çingene Kızı artık Türkiye'de!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Balıkçılar’ı Türkiye’de ilk kez VBKY yayımlıyor

Balıkçılar’ı Türkiye’de ilk kez VBKY yayımlıyor

Morgan Freeman'ın yeni projesi: The Hitman's Wife's Bodyguard

Hayranlarını heyecanlandıran haber! Yeni projesi belli oldu

Red Bull BC One Cypher jürisi Hong 10 ile müzik ve “breaking” üzerine…

Red Bull BC One Cypher jürisi Hong 10 ile müzik ve “breaking” üzerine…

Ünlü oyuncu Bruno Ganz hayatını kaybetti

Ünlü oyuncu hayatını kaybetti!

Tarih yüzyıllar sonra canlandı! Her biri İslam'ın altın çağında yapıldı: Cezere'nin Olağanüstü Makineleri

Her biri İslam'ın altın çağında yapıldı: İşte Anadolu'nun ilk robotları

Ozan Arif hayatını kaybetti (Ozan Arif kimdir?)

Ünlü sanatçı hayatını kaybetti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.