Marvel'ın merakla beklenen filmi Avengers: Endgame'in 2. fragmanı da yayınlandı

Geri sayımın devam ettiği Avengers: Endgame için Marvel, yeni ve muhtemelen son bir fragman yayınladı. Avengers serisinin devam halkası olan ve Marvel Sinema Evreni'nde bir milat olacak Endgame'in yeni fragmanında ana kahramanlar Iron Man, Captain America ve Thor'un geçmişte yaşadıklarından görüntüler gösterilirken, bir önceki filmde dünyayı adeta bir harabeye çeviren kötü karakter Thanos hiç gösterilmedi.
Avengers: Endgame fragmanı, filmi büyük bir merakla bekleyen hayranların beğenisini kazandı.
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