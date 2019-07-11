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Marvel’ın yeni projesi The Eternals’ın kadrosu şekilleniyor

basak.deniz basak.deniz
SİNEMA TV  | 11.07.2019 16:16 | Son Güncelleme

Marvel yeni projesi The Eternals için Millie Bobby Brown’la anlaştı.

Marvel’ın yeni projesi The Eternals’ın kadrosu şekilleniyor

Marvel bir süredir üzerinde çalıştığı The Eternals filmi için oyuncu kadrosunu şekillendirmeye başladı. Netflix’in rekorlar kıran Stranger Things dizisindeki Eleven rolüyle adını tüm dünyaya duyuran Millie Bobby Brown, Marvel’la el sıkıştı. Marvel Sinematik Evreni'nin dördüncü evresinde yer alacak olan The Eternals filminde genç oyuncunun hangi rolde boy göstereceği henüz açıklanmadı.

Şimdiye kadar açıklanan kadroda; Oscar ve üç Altın Küre ödüllü Angelina Jolie, HBO'nun sevilen dizisi “Silicon Valley”nin Dinesh’i olarak tanıdığımız Kumail Nanjiani, Ma Dong-seok ve İskoç aktör Richard Madden bulunuyor. Kulis dedikodularına göre, başarılı oyuncu Salma Hayek'in de The Eternals filminde boy gösterebileceği söyleniyor. Gelen diğer söylentilere göre Angelina Jolie'nin Sersi isimli karaktere hayat vereceği dedikoduları yayılıyor. Buna bağlı olarak The Eternals ekibindeki en çok öne çıkan diğer kadın karakterin Thena olduğu söyleniyor. Thena'yı Salma Hayek'in canlandırma ihtimali bu nedenle yüksek olabilir.

Senaryosunda ise Matthew K. Firpo ve Ryan Firpo'nun yazdığı filmin yönetmen koltuğunda Chloe Zhao oturuyor. "The Eternals"ın 2020 yılı içerisinde izleyicileriyle buluşması bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
The Eternals Millie Bobby Brown Marvel

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