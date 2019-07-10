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Marvel, Netflix dizilerinin kostümlerini açık artırmaya çıkarıyor

basak.deniz basak.deniz
SİNEMA TV  | 10.07.2019 16:17 | Son Güncelleme

Dizilerinin tamamını Netflix’ten çeken Marvel’dan beklenmeyen hamle.

Marvel, Netflix dizilerinin kostümlerini açık artırmaya çıkarıyor

Marvel, süper kahramanların kostümleri için açık artırma düzenliyor. Diziler bitince harekete geçen Marvel, Netflix’te yayınlanan Daredevil, Luke Cage ve Iron Fist dizilerinde kullanılan kostümleri müzayede ile satacak.

Disney'in kendi akış servisini kurması nedeniyle, Iron Fist, Luke Cage, The Punisher, Jessica Jones ve Daredevil gibi Marvel serileri, Netflix’e veda etmek zorunda kalmıştı. Söz konusu dizilerin Disney + hizmetinde devam edip etmeyeceği ise henüz belli değil.

Marvel’in online satış mağazasında 12 ve 13 Ağustos tarihlerinde bir gün sürecek olan müzayedede en yüksek fiyatı verenler kostümleri alabilecek. Kostümler ise “taklit” değil, doğrudan dizilerde kullanılan, oyuncuların giydiği ve kullandığı orijinal kostümler olacak. Marvel’in her bir kostüm için 30 bin ile 50 bin dolar arasında açılış fiyatı belirlemesi bekleniyor. Satışlardan ise birkaç milyon dolarlık gelir beklentisi var.


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Anahtar Kelimeler:
Netflix Marvel Daredevil Luke Cage Iron Fist

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