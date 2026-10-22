Mutfakta asla yapmamanız gereken 5 dekorasyon hatası: Kazaya bile sebebiyet verebilir!

İşte uzmanların uyardığı, mutfakta kesinlikle kaçınmanız gereken 5 kritik dekorasyon hatası:

1. OCAK YAKININA YANICI PERDE VE TEKSTİL ÜRÜNLERİ

Ocak çevresinde kullanılan uzun ve uçuşan tül perdeler ile ocağa yakın tutulan bez tutacaklar, havlular veya kumaş ekmeklikler, mutfak yangınlarının en yaygın nedenleri arasında yer alıyor.

Ne yapmalı? Ocak pencereye yakınsa uçuşan tüller yerine stor veya jaluzi tercih edilmeli, yanıcı kumaşlar ateşten uzak tutulmalıdır.

2. ISLAK ALANLARDA KAYGAN ZEMİN KAPLAMASI

Mutfak zemininde tercih edilen parlak ve pürüzsüz mermer veya fayanslar, yemek pişirirken ya da bulaşık yıkarken yere damlayan su ve yağla birleştiğinde ciddi kayma ve düşme kazalarına yol açıyor.

Ne yapmalı? Zemin kaplamasında mat ve kaydırmazlık özelliği yüksek malzemeler seçilmeli; eviye ve tezgah önlerinde mutlaka tabanı kaydırmaz paspaslar kullanılmalıdır.

3. YETERSİZ AYDINLATMA VE GÖLGE ALANLAR

Mutfakta yalnızca tek bir tavan lambasına güvenmek, tezgah başında çalışırken kendi gölgenizin çalışma alanına düşmesine neden oluyor. Kesici aletlerin kullanıldığı ve sıcak kapların taşındığı alandaki yetersiz görüş, bıçak kayması ve yanıklara sebebiyet veriyor.

Ne yapmalı? Genel tavan aydınlatmasının yanı sıra, tezgahı doğrudan aydınlatacak dolap altı LED sistemleri veya spotlar eklenmelidir.

4. SUYA YAKIN PRİZLER VE TEZGAHTA KABLO KARIŞIKLIĞI

Su ısıtıcısı, kahve makinesi ve blender gibi küçük ev aletlerinin prizden uzakta konumlandırılması ya da kabloların eviye ve ocak üstünden geçirilmesi, elektrik çarpması ve cihazların devrilme riskini artırıyor.

Ne yapmalı? Prizler tezgahta sık kullanılan cihazlara yakın planlanmalı, su kaynaklarından güvenli mesafede tutulmalı ve tezgah içi gömme priz sistemleri tercih edilmelidir.

5. ERGONOMİYE AYKIRI DOLAP KAPAKLARI VE DAR HAREKET ALANI

Geçiş alanlarını kapatan veya baş hizasında dışarı doğru açılan dolap kapakları, mutfakta sürekli baş çarpması ve takılıp düşme gibi görünmez kazalara zemin hazırlıyor.