Mutfakta asla yapmamanız gereken 5 dekorasyon hatası: Kazaya bile sebebiyet verebilir!

İşte uzmanların uyardığı, mutfakta kesinlikle kaçınmanız gereken 5 kritik dekorasyon hatası:
Ocak çevresinde kullanılan uzun ve uçuşan tül perdeler ile ocağa yakın tutulan bez tutacaklar, havlular veya kumaş ekmeklikler, mutfak yangınlarının en yaygın nedenleri arasında yer alıyor.
Mutfak zemininde tercih edilen parlak ve pürüzsüz mermer veya fayanslar, yemek pişirirken ya da bulaşık yıkarken yere damlayan su ve yağla birleştiğinde ciddi kayma ve düşme kazalarına yol açıyor.
Mutfakta yalnızca tek bir tavan lambasına güvenmek, tezgah başında çalışırken kendi gölgenizin çalışma alanına düşmesine neden oluyor. Kesici aletlerin kullanıldığı ve sıcak kapların taşındığı alandaki yetersiz görüş, bıçak kayması ve yanıklara sebebiyet veriyor.
Su ısıtıcısı, kahve makinesi ve blender gibi küçük ev aletlerinin prizden uzakta konumlandırılması ya da kabloların eviye ve ocak üstünden geçirilmesi, elektrik çarpması ve cihazların devrilme riskini artırıyor.
Geçiş alanlarını kapatan veya baş hizasında dışarı doğru açılan dolap kapakları, mutfakta sürekli baş çarpması ve takılıp düşme gibi görünmez kazalara zemin hazırlıyor.
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